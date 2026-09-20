Ricardo Marín, jugador de las Chivas, en festejo de gol en el Clásico Nacional, ante América | IMAGO7

En la jornada del Clásico Nacional, el líder sigue siendo el cuadro endiablado

Se terminó la jornada sabatina de los partidos del Apertura 2026 en su presentación de Fecha 9, pero aún falta mucho por jugarse considerando que de cara a la Fecha FIFA, aún se jugarán tres partidos en domingo antes de la Jornada 10 del próximo fin de semana.

Toluca tiene en sus manos la posibilidad de mantenerse como el líder indiscutido, pues enfrentará a uno de los últimos lugares de la competencia, mientras que el Rebaño Sagrado dejó ir la posibilidad de quedarse con ese puesto al menos por una noche al dejarse empatar por América.

Federico Viñas y Helinho, en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

Así marcha la tabla general

La Jornada 9 del Apertura 2026 comienza a darle forma a la parte alta de la clasificación, aunque todavía quedan tres encuentros por disputarse. Con seis partidos ya finalizados, Toluca se mantiene como líder con 19 puntos, seguido por Chivas con 18 y América con 17, por lo que los tres primeros lugares ya no podrán modificarse durante el cierre de la fecha.

El Clásico Nacional terminó con empate 2-2 y permitió que Guadalajara conservara la segunda posición. El Rebaño llegó a 18 unidades después de nueve encuentros, mientras que las Águilas alcanzaron 17 puntos y permanecen en el tercer puesto, aunque con un partido menos que su máximo rival.

Uno de los principales movimientos se presentó con Monterrey, que derrotó 1-0 a Cruz Azul y llegó a 13 unidades. La Máquina, por su parte, se quedó con 15 puntos en el cuarto lugar, posición que todavía está en riesgo debido a que Tijuana, Querétaro y León tienen la posibilidad de superarlo antes de que concluya la jornada.

César Garza, jugador de Rayados, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

En la zona media, Puebla y Atlas aparecen igualados con 14 puntos, después de que La Franja empató 1-1 frente al Atlante y los Rojinegros repartieron unidades con Pumas por el mismo marcador. Los universitarios alcanzaron 12 puntos, mientras que Atlético de San Luis subió a nueve tras imponerse 3-1 al Necaxa.

La parte baja también sufrió modificaciones. FC Juárez consiguió su primera victoria del torneo al vencer 2-0 a Tigres, aunque continúa en el último lugar con tres unidades. Los felinos permanecen en la posición 16 con siete puntos, mientras que Santos Laguna ocupa el sitio 17 con cuatro y todavía tiene pendiente su compromiso ante Toluca.

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7