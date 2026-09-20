Los seguidores del Rebaño terminaron muy insatisfechos tras lo ocurrido en el Estadio Azteca

Un empate con sabor a derrota. La afición de Chivas no perdonó al técnico Gabriel Milito después de que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles para con un empate 2-2 contra su acérrimo rival, América, en una nueva edición del Clásico Nacional.

Desde el segundo tanto de las Águilas, el descontento de los seguidores rojiblancos inundó las redes sociales y el malestar continuó tras el silbatazo final. El principal señalado fue el estratega argentino, a quien culpan por el planteamiento defensivo en la segunda mitad, los cambios realizados y la incapacidad del equipo para mantener el resultado.

Gabriel Milito en el banquillo de Chivas | MEXSPORT

¿Qué dijeron los aficionados de Chivas sobre Milito?

Para muchos seguidores del Rebaño, la actitud con la cual salió su equipo en el segundo tiempo del partido celebrado en el Estadio Azteca fue lo que les costó el triunfo. Por ello, criticaron a Milito por no mantener un planteamiento ofensivo y buscar el 0-3, sobre todo porque es una postura que el técnico ha tenido en varios juegos.

"Lo mismo de siempre, van ganando y para atrás. De que sirve tener un buen primer tiempo si el segundo a la basura", fue uno de los comentarios que criticaron la actitud defensiva de Chivas. "Q vergüenza la verdad como te vas a echar para atrás contra américa y jugar defensa nomas", añadió otro usuario.

Uno fue todavía más extremo e incluso pidió el regreso de Ricardo Cadena, por delante de Milito que dejó ir el resultado en un partido tan importante. "Fuera milito, prefiero que vuelva cadena a que milito siga dirigiendo mi equipo", escribió un usuario que no utiliza su nombre ni una fotografía suya en su perfil.

Así fueron algunos de los comentarios de la afición de Chivas | CAPTURA DE PANTALLA

Así fue el empate en el Clásico Nacional

El Rebaño Sagrado había firmado un primer tiempo casi perfecto. Se adelantaron en el marcador al minuto 32 con un certero cabezazo de Bryan González que desató la euforia en la grada. Poco antes del descanso, un autogol de Miguel Vázquez amplió la diferencia y puso un 0-2 que planteó un panorama ideal para Chivas.

Sin embargo, en el complementos los rojiblancos cedieron la iniciativa y permitieron que las figuras del América tomaran el control del partido. La remontada azulcrema comenzó al minuto 71, cuando Miguel Borja acortó distancias con un espectacular gol de chilena y tres minutos más tarde, el mismo delantero selló su doblete tras una brillante jugada colectiva, estableciendo el 2-2 definitivo.