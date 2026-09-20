Miguel Borja se convirtió en el gran protagonista del Clásico Nacional entre América y Chivas, luego de marcar un espectacular gol de chilena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo, cuando las Águilas perdían 2-0, y apenas unos minutos después recibió el balón por una de las bandas. Borja no lo pensó dos veces y se lanzó para conectar una impresionante chilena que venció a Raúl ‘Tala’ Rangel.
La chilena de Borja provocó la locura en X
La anotación generó reacciones inmediatas entre aficionados y cuentas relacionadas con el futbol argentino, especialmente por el pasado del colombiano con River Plate, equipo en el que militó entre 2022 y 2025.
La cuenta @MedioRiver destacó la anotación con un breve mensaje que rápidamente llamó la atención: “Gol de chilena de Miguel Borja en el América de México”. El recuerdo del atacante colombiano en el conjunto argentino volvió a aparecer entre los comentarios.
Otra de las cuentas que reaccionó fue @frabigol, que expresó su sorpresa por la espectacular definición: “QUE RE MIL CARAJOS???? EL GOL DE BORJA DE CHILENA EN EL CLÁSICO DE MEXICO !!!!!!!! ESTO NO ES JODA, ES LA ÚLTIMA BALA”.
Borja completó la remontada del América
La chilena no solamente quedó como una espectacular postal del partido, sino que también cambió completamente el rumbo del Clásico Nacional. Después del 2-1, América recuperó confianza y comenzó a buscar con mayor insistencia el arco rojiblanco.
La reacción azulcrema tuvo premio nuevamente al minuto 74, cuando Henry Martín asistió a Borja dentro del área y el colombiano apareció otra vez para mandar el balón al fondo de las redes y completar su doblete.
El América consiguió así rescatar un empate 2-2 después de haber estado abajo por dos goles. Chivas había tomado ventaja con las anotaciones de Bryan González y Ricardo Marín, pero Borja apareció para evitar la derrota de las Águilas.