Así reaccionaron en Argentina al gol de Miguel Borja en el Clásico Nacional

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

El delantero colombiano apareció para marcar doblete ante Chivas y su espectacular chilena provocó todo tipo de reacciones en redes

Miguel Borja se convirtió en el gran protagonista del Clásico Nacional entre América y Chivas, luego de marcar un espectacular gol de chilena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo, cuando las Águilas perdían 2-0, y apenas unos minutos después recibió el balón por una de las bandas. Borja no lo pensó dos veces y se lanzó para conectar una impresionante chilena que venció a Raúl ‘Tala’ Rangel.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

La chilena de Borja provocó la locura en X

La anotación generó reacciones inmediatas entre aficionados y cuentas relacionadas con el futbol argentino, especialmente por el pasado del colombiano con River Plate, equipo en el que militó entre 2022 y 2025.

La cuenta @MedioRiver destacó la anotación con un breve mensaje que rápidamente llamó la atención: “Gol de chilena de Miguel Borja en el América de México”. El recuerdo del atacante colombiano en el conjunto argentino volvió a aparecer entre los comentarios.

Otra de las cuentas que reaccionó fue @frabigol, que expresó su sorpresa por la espectacular definición: “QUE RE MIL CARAJOS???? EL GOL DE BORJA DE CHILENA EN EL CLÁSICO DE MEXICO !!!!!!!! ESTO NO ES JODA, ES LA ÚLTIMA BALA”.

Anotación de chilena de Miguel Borja, de América, ante Chivas, en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Borja completó la remontada del América

La chilena no solamente quedó como una espectacular postal del partido, sino que también cambió completamente el rumbo del Clásico Nacional. Después del 2-1, América recuperó confianza y comenzó a buscar con mayor insistencia el arco rojiblanco.

La reacción azulcrema tuvo premio nuevamente al minuto 74, cuando Henry Martín asistió a Borja dentro del área y el colombiano apareció otra vez para mandar el balón al fondo de las redes y completar su doblete.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol tras anotación en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT