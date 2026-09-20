El cuadro potosino logró superar de buena manera un marcador adverso en casa ante un debutante entrenador excampeón de Liga MX

Sin tener un buen camino en lo que va del campeonato, Atlético San Luis recibió a Necaxa en el Estadio Libertad Financiera para recuperarse un poco y llevarse un triunfo en contra de un equipo que estrenó entrenador en la presencia del campeón del Guard1anes 2021, Juan Reynoso.

Mora, un autogol y Águila, todos en ese orden, fueron los encargados de que el resultado a favor de los locales, llegara incluso con una voltereta, pues los Rayos habían abierto el marcador con un remate por parte de Julián Carranza.

Juan Reynoso en el debut como entrenador del Necaxa | Imago7

¿Cómo se dieron las anotaciones de la victoria potosina?

Con la llegada de Juan Reynoso a los Rayos, precía que llegaría junto a él una racha positiva, pues apenas al minuto 10, Julián Carranza anotó de cabeza lo que era el primer tanto en la nueva gestión del peruano en el banquillo necaxista.

El problema fue que al minuto 27, una gran jugada por la banda de la izquierda, permitió que un centro pasara por el área hasta el otro lado, en donde se encontraba David Rodríguez, quien volvió a centrar para encontrar la cabeza de su delantero Felipe Mora y los potosinos lograron empatar el partido con mucho tiempo en el primer tiempo todavía.

Julián Carranza festeja el primer gol del partido | Imago7

Para lo que era el gol de la victoria en ese momento, la jugada favoreció de muy buena manera a Rafael Llorente, pues dentro del área del portero Andrade, quedó un balón suelto que remató el jugador potosino ya mencionado, pero un evidente desvío del guardameta hicrocálido terminó por mandar la pelota al fondo de las redes por medio de un autogol.

El tercer y último tanto para la victoria del local llegó en la recta final del compromiso, pues al 81, un remate al travesaño dejó un rebote inmediato en el que el central Eduardo Águila ni siquiera tuvo que levantarse para rematar de una forma potente y poner las cifras definitivas.

Eduardo Águila festeja el 3-1 ante los Rayos | Imago7

¿Qué sigue para ambos equipos?

Con este resultado, la tabla no cambia prácticamente en nada, solamente que San Luis ahora es el décimo tercer lugar del torneo, llegando a nueve unidades, pero manteniéndose lejos aún de la posibilidad de estar en zona de Liguilla; Necaxa se baja hasta el puesto 15 con ocho puntos.