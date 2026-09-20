Guillermo Almada consideró que América hizo los méritos suficientes para llevarse la victoria ante Chivas, pese a que las Águilas tuvieron que remontar una desventaja de dos goles para rescatar el empate 2-2 en el Clásico Nacional.
El técnico azulcrema reconoció que su equipo sufrió durante el primer tiempo, pero destacó la reacción en la segunda mitad, donde aseguró que América generó las ocasiones más importantes y terminó llevando el ritmo del encuentro.
"Con honestidad, creo que hicimos más mérito que el rival. Fueron situaciones puntuales en las que nos hicieron los goles. Nos costó el primer tiempo, pero en el segundo generamos y hemos llevado el partido", explicó Almada.
Los goles de Chivas llegaron por errores
El estratega señaló que los goles de Chivas llegaron a partir de errores que ya habían sido trabajados durante la semana, por lo que insistió en la necesidad de corregir las distracciones defensivas.
"Estamos cometiendo errores en defensa, lo hemos analizado con los jugadores. Hoy nos hicieron un gol con cosas que habíamos analizado. Tiraron pelotas dentro del área, disponen de mucha gente y cometimos distracciones", apuntó.
Almada destacó especialmente la reacción de sus dirigidos tras el descanso y lamentó que no hayan tenido la fortuna para completar la remontada.
"Me gustó más el segundo tiempo, buscamos permanentemente, no tuvimos la fortuna para liquidar el partido. Todo lo que se generó en el segundo tiempo fue parte nuestra", aseguró.
"Que pase ahora y no en Liguilla": Almada
Para el entrenador uruguayo, este tipo de errores deben servir como aprendizaje de cara a la parte decisiva del torneo, pues considera que América todavía atraviesa un proceso de adaptación a su idea de juego.
"Es mejor que nos pase ahora y no en Liguilla, ahí es determinante. Tendremos que seguir trabajando, es un proceso nuevo que todavía nos falta automatizar situaciones de juego para que no nos sorprendan los rivales con cosas muy anunciadas. Sí tenemos que mejorar", reconoció.
¿Por qué no jugaron los Santiagos?
Almada también explicó la ausencia de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, quienes no fueron considerados para el Clásico Nacional. El técnico reveló que ambos continúan con la adaptación a la altura de la Ciudad de México.
"Los dos Santiagos están en el peor momento porque la semana de llegada es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación. En la parte física están bien, mejor, uno venía jugando, el otro en pretemporada, están en el proceso de adaptarse a la altura y ojalá los podamos tener para el fin de semana que viene", detalló.
Almada reconoció que Santiago Bueno ha resentido más esta situación que Ramos Mingo y aseguró que el cuerpo técnico evaluará su evolución día a día antes de determinar cuándo podrán estar nuevamente disponibles.
"Sufrieron mucho, más Bueno que Ramos Mingo. Queremos darles las armas para que estén bien. Desde el punto de vista humano van bien y están en el proceso de la altura", concluyó.