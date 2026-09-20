Guillermo Almada asegura que América hizo más para ganar el Clásico ante Chivas

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

El estratega charrúa no se guardó nada y comentó que su equipo solamente sufrió errores puntuales

Guillermo Almada consideró que América hizo los méritos suficientes para llevarse la victoria ante Chivas, pese a que las Águilas tuvieron que remontar una desventaja de dos goles para rescatar el empate 2-2 en el Clásico Nacional.

El técnico azulcrema reconoció que su equipo sufrió durante el primer tiempo, pero destacó la reacción en la segunda mitad, donde aseguró que América generó las ocasiones más importantes y terminó llevando el ritmo del encuentro.

"Con honestidad, creo que hicimos más mérito que el rival. Fueron situaciones puntuales en las que nos hicieron los goles. Nos costó el primer tiempo, pero en el segundo generamos y hemos llevado el partido", explicó Almada.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

Los goles de Chivas llegaron por errores

El estratega señaló que los goles de Chivas llegaron a partir de errores que ya habían sido trabajados durante la semana, por lo que insistió en la necesidad de corregir las distracciones defensivas.

"Estamos cometiendo errores en defensa, lo hemos analizado con los jugadores. Hoy nos hicieron un gol con cosas que habíamos analizado. Tiraron pelotas dentro del área, disponen de mucha gente y cometimos distracciones", apuntó.

Ricardo Marín, jugador de Chivas, en festejo de gol ante América en el Clásico Nacional | IMAGO7

Almada destacó especialmente la reacción de sus dirigidos tras el descanso y lamentó que no hayan tenido la fortuna para completar la remontada.

"Me gustó más el segundo tiempo, buscamos permanentemente, no tuvimos la fortuna para liquidar el partido. Todo lo que se generó en el segundo tiempo fue parte nuestra", aseguró.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol tras anotación en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

"Que pase ahora y no en Liguilla": Almada

Para el entrenador uruguayo, este tipo de errores deben servir como aprendizaje de cara a la parte decisiva del torneo, pues considera que América todavía atraviesa un proceso de adaptación a su idea de juego.

"Es mejor que nos pase ahora y no en Liguilla, ahí es determinante. Tendremos que seguir trabajando, es un proceso nuevo que todavía nos falta automatizar situaciones de juego para que no nos sorprendan los rivales con cosas muy anunciadas. Sí tenemos que mejorar", reconoció.

Anotación de chilena de Miguel Borja, de América, ante Chivas, en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Por qué no jugaron los Santiagos?

Almada también explicó la ausencia de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, quienes no fueron considerados para el Clásico Nacional. El técnico reveló que ambos continúan con la adaptación a la altura de la Ciudad de México.

"Los dos Santiagos están en el peor momento porque la semana de llegada es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación. En la parte física están bien, mejor, uno venía jugando, el otro en pretemporada, están en el proceso de adaptarse a la altura y ojalá los podamos tener para el fin de semana que viene", detalló.

Almada reconoció que Santiago Bueno ha resentido más esta situación que Ramos Mingo y aseguró que el cuerpo técnico evaluará su evolución día a día antes de determinar cuándo podrán estar nuevamente disponibles.