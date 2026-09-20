¡Se les fue de las manos! Milito lamenta empate de Chivas ante América

El técnico rojiblanco aseguró que su equipo tenía el partido controlado, pero perdió la calma en el segundo tiempo

Gabriel Milito se quedó con un sabor amargo después del empate 2-2 entre Chivas y América en el Clásico Nacional. El técnico rojiblanco consideró que su equipo tuvo el partido bajo control durante buena parte del encuentro, pero reconoció que perdió calma en el segundo tiempo y terminó dejando escapar una victoria que tenía prácticamente en sus manos.

Creo que teníamos el partido en la mano, bastante controlado, y se nos escapa un partido, porque el fútbol a veces tiene estas dinámicas”, explicó el estratega argentino.

Guillermo Almada y Gabriel Milito | IMAGO7

Milito destacó especialmente el primer tiempo de Chivas, al que calificó como “muy, muy bueno”, aunque reconoció que el panorama cambió después del espectacular gol de Miguel Borja, que puso nuevamente a las Águilas en el partido.

Nos faltó más calma para hacer posiciones un poco más largas y poder atacar mejor. El rival juega, el rival la arriesgó por la necesidad y nosotros tampoco pudimos sostener nuestros dos carrileros”, señaló.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas | IMAGO7

El técnico rojiblanco también consideró quela chilena de Miguel Borja terminó por cambiar completamente la dinámica del encuentro.

El 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar. El empate llegó muy rápido y, bueno, se nos escapan tres puntos que hasta el 2-1 no lo imaginábamos”, apuntó.

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

Milito explica los cambios que modificaron el partido

El entrenador de Chivas también habló de las modificaciones que tuvo que realizar durante el encuentro, particularmente después de la salida de Bryan González, situación que, de acuerdo con Milito, condicionó el funcionamiento de su equipo.

El tema de, sobre todo, Cotorro, fue un cambio que se sintió, que lo notamos. Después, claro, el 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar”, explicó.

Ricardo Marín, jugador de Chivas, en festejo de gol ante América en el Clásico Nacional | IMAGO7

Reconoce el mérito del América

Finalmente, Milito reconoció que las modificaciones realizadas por América también tuvieron impacto en la remontada azulcrema. El argentino destacó que las Águilas terminaron jugando con dos delanteros y aprovecharon la frescura de sus cambios.

Terminaron jugando con doble 9. Mientras estuvo en su mediapunta, tenían un solo 9 de referencia; terminaron con dos 9 y les funcionó”, explicó.