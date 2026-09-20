Gabriel Milito se quedó con un sabor amargo después del empate 2-2 entre Chivas y América en el Clásico Nacional. El técnico rojiblanco consideró que su equipo tuvo el partido bajo control durante buena parte del encuentro, pero reconoció que perdió calma en el segundo tiempo y terminó dejando escapar una victoria que tenía prácticamente en sus manos.
Creo que teníamos el partido en la mano, bastante controlado, y se nos escapa un partido, porque el fútbol a veces tiene estas dinámicas”, explicó el estratega argentino.
Milito destacó especialmente el primer tiempo de Chivas, al que calificó como “muy, muy bueno”, aunque reconoció que el panorama cambió después del espectacular gol de Miguel Borja, que puso nuevamente a las Águilas en el partido.
Nos faltó más calma para hacer posiciones un poco más largas y poder atacar mejor. El rival juega, el rival la arriesgó por la necesidad y nosotros tampoco pudimos sostener nuestros dos carrileros”, señaló.
El técnico rojiblanco también consideró quela chilena de Miguel Borja terminó por cambiar completamente la dinámica del encuentro.
El 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar. El empate llegó muy rápido y, bueno, se nos escapan tres puntos que hasta el 2-1 no lo imaginábamos”, apuntó.
Milito explica los cambios que modificaron el partido
El entrenador de Chivas también habló de las modificaciones que tuvo que realizar durante el encuentro, particularmente después de la salida de Bryan González, situación que, de acuerdo con Milito, condicionó el funcionamiento de su equipo.
El tema de, sobre todo, Cotorro, fue un cambio que se sintió, que lo notamos. Después, claro, el 2-1 te da ese envión anímico para animarte a empatar”, explicó.
Reconoce el mérito del América
Finalmente, Milito reconoció que las modificaciones realizadas por América también tuvieron impacto en la remontada azulcrema. El argentino destacó que las Águilas terminaron jugando con dos delanteros y aprovecharon la frescura de sus cambios.
Terminaron jugando con doble 9. Mientras estuvo en su mediapunta, tenían un solo 9 de referencia; terminaron con dos 9 y les funcionó”, explicó.