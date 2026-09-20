Matías Almeyda destacó la actuación de César Garza luego de que el canterano marcara el gol con el que Rayados venció 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 9 del Apertura 2026, asegurando que el mediocampista representa el tipo de jugador que busca en su equipo.
Acerca de Garza
Creo que fue una buena medida contra un equipo que lo hace bien y con una estrategia que funcionó, y con un jugador como César (Garza), que creo que es el ejemplo de lo que pretendemos. Un muchacho que, desde el primer día, se entrena de una manera espectacular. Le ha tocado quedar afuera, le tocó participar poco, y yo le iba hablando y le decía que se preparara, que ya le iba a llegar su momento. Y creo que lo aprovechó muy bien. Así que muy feliz por él y por el triunfo, por la afición, por el club
El estratega argentino también explicó que el sello de su equipo está en la entrega y resaltó la capacidad de modificar su sistema de acuerdo con las características del rival, algo que aplicó ante Cruz Azul.
Yo creo que el sello del equipo está, es la entrega. Y después, todos los partidos los hemos jugado diferente. Y lo he hablado antes, creo que el equipo puede jugar con cuatro, puede jugar con tres, puede jugar con dos, depende. Y sí, hacemos mucho estudio con respecto a los rivales. A veces sale bien, a veces más o menos. Pero sí, contra Cruz Azul, la única regularidad eran los cuatro medios
Acerca del Toro Guzmán
Por otro lado, Almeyda habló sobre Víctor Guzmán, quien recientemente recibió el llamado a la Selección Mexicana, y consideró que el defensor todavía tiene un amplio margen para seguir creciendo.
Bueno, yo creo que no solo yo lo veo, porque, de hecho, está citado en la Selección Nacional. Lo ve alguien más, que es nuestro aval. Está bien, está bien. Yo creo que muchas veces los jugadores pasan por momentos buenos, momentos normales, y está en nosotros poder transmitirles tranquilidad y darles algún tipo de herramienta, pero ellos lo tienen. Y cuando uno exige, porque los ve todos los días, nos damos cuenta hasta dónde puede llegar. Y, de paso, Víctor viene bien y tiene un futuro muy largo, muy largo. Entonces, lo está aprovechando