Creo que fue una buena medida contra un equipo que lo hace bien y con una estrategia que funcionó, y con un jugador como César (Garza), que creo que es el ejemplo de lo que pretendemos. Un muchacho que, desde el primer día, se entrena de una manera espectacular. Le ha tocado quedar afuera, le tocó participar poco, y yo le iba hablando y le decía que se preparara, que ya le iba a llegar su momento. Y creo que lo aprovechó muy bien. Así que muy feliz por él y por el triunfo, por la afición, por el club