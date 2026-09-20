Después de casi cuatro años, Rayados vuelve a vencer a Cruz Azul en el BBVA

Rayados volvió a hacerse fuerte en el Estadio BBVA y derrotó 1-0 a Cruz Azul en la Jornada 9 del Apertura 2026, poniendo fin a una racha de cuatro años sin poder vencer a La Máquina en casa.

Un error de Mier definió el partido

El conjunto regiomontano encontró la ventaja apenas al minuto siete, cuando César Garza aprovechó un error de la defensiva de Cruz Azul para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 en el marcador.

César Garza, jugador de Rayados, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul reaccionó rápidamente y al minuto 10 tuvo una clara oportunidad para empatar por conducto de Gabriel Fernández, quien quedó frente al arco, pero Esteban Andrada apareció para realizar una buena atajada y mantener la ventaja de Rayados.

El marcador ya no se movió antes del descanso y Rayados se fue al medio tiempo con la mínima ventaja, mientras Cruz Azul buscaba la manera de encontrar espacios para igualar el encuentro.

Monterrey busca aumentar la ventaja ante Cruz Azul | MEXSPORT

Una segunda mitad sin mucha emoción

En la segunda mitad, La Máquina volvió a acercarse al empate. Al minuto 67, Luka Romero recibió dentro del área y tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el partido, pero nuevamente Andrada respondió bajo los tres postes para evitar la caída de su portería.

Rayados resistió hasta el final y consiguió quedarse con los tres puntos en el BBVA. Con este resultado, el equipo regiomontano terminó con una racha de cuatro años sin derrotar a Cruz Azul en casa y volvió a imponerse ante La Máquina como local.