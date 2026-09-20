El entrenador de La Máquina comentó que el cuadro celeste no tuvo la mejor preparación

Tras la derrota de Cruz Azul por 1-0 ante Rayados en el Estadio BBVA, Joel Huiqui reconoció que el equipo atraviesa por momentos de irregularidad y lamentó las oportunidades que no pudieron concretar durante el encuentro de la Jornada 9 del Apertura 2026.

"Muy tristes fue un partido, obviamente, complejo, como lo habíamos planeado y pensado, sabiendo que el equipo rival tiene buenos jugadores. Nos deja con mucha conciencia de que tenemos que encontrar nosotros la regularidad. Hemos tenido algunos baches al inicio, uno de los resultados. En medio de la segunda racha positiva tuvimos un par de partidos, tres partidos perdiendo. Encontramos otros tres partidos muy buenos. No fuimos contundentes, a la hora de poder definir las jugadas de gol que tuvimos, que se generaron en el segundo tiempo, sobre todo. Pero, bueno, esperando que la semana sea un poquito más completa la que viene, esperando el próximo rival."

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, en partido ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

La preparación de Cruz Azul no fue la ideal

El estratega también explicó que la preparación para el encuentro ante Rayados no fue la ideal, debido a los traslados y al desgaste acumulado, tras el partido ante Inter Miami, aunque descartó utilizar esta situación como pretexto para justificar el resultado.

"Nosotros estamos acostumbrados a diseñar semanas de trabajo completas y, realmente, no tuvimos una semana muy cómoda como para poder preparar el partido anterior. Al final de cuentas, yo mencionaba en la conferencia pasada, que nunca ha sido un pretexto para nosotros, pero sí, dentro del contexto, intentamos solucionar situaciones complejas. Aceptar lo que está en el contexto y poder resolverlas. Desgraciadamente, hay muchas cosas que salen de las manos: el tema del vuelo, el tema de los horarios, el tema del viaje, el tema del mismo partido, que hay mucho desgaste."

Cruz Azul no puede con Monterrey | MEXSPORT

¿Andrés Gudiño recupera la titularidad?

Huiqui también fue cuestionado sobre Andrés Gudiño y la posibilidad de que el guardameta compita por la titularidad, luego de los errores defensivos que terminaron influyendo en el marcador.

"Mira, los errores siempre son directamente al marcador cuando son errores de una mala combinación entre nuestros centrales y defensas y porteros. Es normal que, si hay un error, se dé mucho más. Es parte del riesgo y parte de nuestro modelo es intentar siempre encontrar pases. El tema de Andrés lo ha demostrado, es un gran portero, es una gran persona y, la verdad, apunta mucho para mí. Es compleja, siempre en las porterías. La mayoría de los entrenadores tienen mucha confianza con alguien y creo que, en ese sentido, para mí, los dos son grandes arqueros."

Con la derrota en Monterrey, Cruz Azul deberá buscar recuperar terreno en las siguientes jornadas, mientras Huiqui espera contar con una semana de trabajo más completa para preparar al equipo de cara a su próximo compromiso.