El defensor de Rayados habló sobre su regreso a la Selección Mexicana y destacó la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Rafael Márquez

Luego de la victoria de Rayados por 1-0 sobre Cruz Azul en la Jornada 9 del Apertura 2026, Víctor Guzmán habló en zona mixta sobre su convocatoria a la Selección Mexicana, la primera dentro del proceso encabezado por Rafael Márquez rumbo a lo que viene para el combinado nacional.

El defensor albiazul reconoció que quedarse fuera de la pasada Copa del Mundo fue un momento complicado, pero aseguró que ahora se encuentra feliz por tener una nueva oportunidad con el Tricolor y dejó claro que buscará aprovecharla al máximo.

Víctor Guzmán, elementos de Rayados llegando al estadio | MEXSPORT

Víctor Guzmán destaca su nueva oportunidad con el Tri

“Muy bien, muy contento la verdad porque hace unos meses acaba de ser el mundial no se si estaba muy cerca o muy lejos, pero pues yo creo que es lo que cualquier futbolista anhela, no me tocó, ni modo, no no era de agachar la cabeza y ahorita estoy muy feliz de poder ser convocado en este primer proceso del que va a tomar Rafa rumbo a todo lo que se viene y afrontarlo de la mejor manera”, dijo.

Guzmán también habló sobre Rafael Márquez, quien estará al frente de la dirección técnica del proceso de la Selección Mexicana, y destacó que será una oportunidad para aprender de alguien que se desempeñó en su misma posición como futbolista.

Víctor Guzmán, central de Rayados | MEXSPORT

“No he platicado con él, las veces que me tocó ir con el Vasco pues él normalmente se encargaba de muchas cosas y más defensivas y que mejor que ahora el que está encargado sea alguien que jugó en mi posición y pueda aprender todo lo que hizo.”

El momento que vive Rayados

Finalmente, el zaguero se refirió al momento que atraviesa Rayados, después de haber disputado una final, empatar el Clásico Regio y ahora conseguir una victoria frente a Cruz Azul. Guzmán consideró que el equipo debe mantener una línea de trabajo pese a los cambios en el entorno.

Víctor Guzmán, previo a juego con Rayados | MEXSPORT