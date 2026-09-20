"Al América no se le puede dejar vivir": Extécnico de Chivas reaccionó al empate en el Clásico

Partido de América contra Chivas en la Liga MX | MEXSPORT

Para el estratega, el Rebaño fue superior en términos tácticos y futbolísticos, pero no supo capitalizar

El Clásico Nacional terminó con un empate que dejó sensaciones encontradas. Chivas llegó a tener una ventaja de 2-0 y mostró un mejor funcionamiento durante buena parte del encuentro, pero América reaccionó en la segunda mitad y consiguió rescatar la igualada.

Para Efraín Flores, exdirector técnico del Guadalajara, el conjunto rojiblanco fue superior en términos generales, aunque cometió el error de no sentenciar el partido cuando tuvo la oportunidad.

Jugadores de Chivas tras el partido contra América | MEXSPORT

En entrevista con RÉCORD, Flores resaltó el desempeño táctico y futbolístico de Chivas, aunque consideró que el marcador de 2-0 no era suficiente ante un rival como América.

“Me parece que Chivas fue mejor en términos generales durante los 90 minutos. Hubo lapsos en los que América mejoró, pero creo que Chivas fue superior en la posesión de balón, en el planteamiento y en el esquema táctico desde el inicio. Tuvo mejor manejo de la pelota, mejores llegadas y, defensivamente, también estuvo bien”, señaló.

Efraín Flores como director técnico de Chivas | MEXSPORT

El exentrenador rojiblanco consideró que la clave estuvo en no aprovechar las oportunidades para ampliar la ventaja.

“Quizá a Chivas le faltó marcar un gol más para poder manejar el partido de una manera diferente, porque con el 2-0 parecía que ante un equipo como América no era suficiente, y así terminó siendo”, explicó.

Flores también destacó la reacción azulcrema y dejó una advertencia de cara a futuros enfrentamientos: “Sobre todo jugando en el Azteca, no hay que dejarlo vivir. Hay que liquidar los partidos cuando tienes la oportunidad, porque si le das vida, puede reaccionar”.

Uno de los momentos que, desde su perspectiva, cambió el rumbo del encuentro fue el gol de chilena de Miguel Borja. El tanto permitió al América recuperar confianza y aprovechar un lapso de desconcierto del Guadalajara para empatar.

Además, Flores consideró determinante la salida de Bryan González, pues aseguró que a partir de ese movimiento América encontró mayores espacios por el costado derecho.

De cara a la Liguilla, el exentrenador señaló que Chivas deberá aprender a cerrar mejor los partidos, aunque reconoció el buen futbol mostrado por el equipo dirigido por Gabriel Milito.