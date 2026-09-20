¿Miguel Borja entra a los mejores goles de los Clásicos? Estos son las 5 mejores anotaciones

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol en el Clásico Joven | IMAGO7

El Colibrí realizó una chilena espectacular ante Chivas

Miguel Borja protagonizó el Clásico Nacional con un auténtica chilena tras un centro pasado de Brian Rodríguez, que terminó por recomponer el colombiano y mandar el esférico dentro de la red; sin embargo, la pregunta es si ya es digno de aparecer entre los mejores 5 goles del América vs Chivas.

El Colibrí se lanzó por los aires del Coloso de Santa Úrsula y, con un remate excelso de chilena, puso el primero de dos que haría para empatar el partido. Es por ello que te dejo los mejores 5 goles en la historia.

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

Gol de Toninho con pase de rabona de Edú

El mejor gol en este tipo de enfrentamientos se registró en las Semifinales de 1990-1991, en aquella enorme jugada de ‘rabona’ de Edú para que Toninho anotara con la cabeza; sin duda, una de las más grandes acciones que se han visto en un Guadalajara-América.

Gol de Héctor Reynoso

El defensor de las Chivas apareció conduciendo el esférico y de la nada decidió probar desde cerca del mediocampo con un potente disparo que terminó por superar a Guillermo Ochoa en un juego en el Estadio Azteca en el Clausura 2005.

Héctor Reynoso durante un juego de leyendas de Chivas | MEXSPORT

Gol de Carlos Reinoso

Carlos Reinos hizo diversos goles en los Clásico; pero, uno que ha quedado en el recuerdo fue durante la temporada 1977-78 cuando el chileno cobró un tiro libre, de aproximadamente de 35 metros, para sacar un chanflazo y meterla al ángulo en el Estadio Ateca.

Gol de Jaime Pajarito

En la temporada 1980-81 Jaime Pajarito realizó un golazo después de recibir un pase corto cercano a la media luna se dio la media vuelta y la colocó en el travesaño para que se metiera de campanita.

Jaime Pajarito, exjugador de Chivas posando sobre la cancha | MEXSPORT

Gol de Armando González

Armando González sacó el lujo en la campaña 92-93 para realizar un poema de gol después de enfilarse al borde del área lanzó un túnel y terminó por sacar un sutil derechazo con la parte interna y la depositó al ángulo del segundo palo.