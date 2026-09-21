Chivas suma 17 puntos en el torneo, uno más que las Águilas/Especial

El Rebaño encabeza las nuevas simulaciones de Statiskicks, aunque Toluca y Cruz Azul también aparecen como fuertes contendientes

Las matemáticas todavía colocan a Chivas como el principal candidato para conquistar el Apertura 2026. En su más reciente actualización, Statiskicks realizó 100 mil simulaciones del torneo y ubicó al Guadalajara en la primera posición entre los equipos con mayores posibilidades de levantar el trofeo.

Jugadores de Chivas tras el partido contra América | MEXSPORT

De acuerdo con el modelo, el Rebaño cuenta actualmente con 26.8 por ciento de probabilidades de convertirse en campeón, mientras que Toluca aparece en segundo lugar con 22.2 por ciento. Cruz Azul completa el grupo de los principales contendientes con 15.6 por ciento.

América, por debajo del top 3

Uno de los datos que más llama la atención es la posición del América, debido a que las Águilas aparecen en el cuarto puesto de las proyecciones, con 9.0 por ciento de posibilidades de conquistar el campeonato.

América llega con la necesidad de ganar después de perder el Clásico Joven/Especial

El porcentaje coloca al conjunto azulcrema por debajo de Chivas, Toluca y Cruz Azul en las estimaciones del modelo, pese a que el equipo de Guillermo Almada protagonizó recientemente un Clásico Nacional en el que remontó una desventaja de dos goles para rescatar un empate 2-2 ante el Guadalajara.

Así están las probabilidades

Además de los cuatro principales candidatos, Xolos aparece con 4.9 por ciento de posibilidades, mientras que Monterrey registra 4.2 por ciento. Querétaro cuenta con 4.1 por ciento y Tigres con 2.9 por ciento.

Pumas ante Chivas | IMAGO7