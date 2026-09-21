Figura del América causa baja de la Selección Mexicana por lesión | MEXSPORT

Se complica el debut de Rafa Márquez con el Tricolor durante esta Fecha FIFA

La Selección Mexicana sufrió una baja de cara a sus próximos compromisos de Fecha FIFA, luego de que Alan Cervantes fuera descartado de la convocatoria debido a una molestia muscular.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el mediocampista del América no podrá incorporarse a los trabajos del equipo dirigido por Rafa Márquez, por lo que quedó fuera de la concentración.

Alan Cervantes queda fuera de la convocatoria del Tricolor

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México confirmó que Alan Cervantes causa baja de la convocatoria debido a una molestia muscular.

Alan Cervantes tras su penal errado en Leagues Cup | MEXSPORT

El jugador del América había sido considerado para esta Fecha FIFA, pero la situación física que presenta le impedirá trabajar junto al resto de sus compañeros durante la concentración del combinado nacional.

Cervantes se había convertido en uno de los elementos considerados por Rafa Márquez para esta convocatoria. Sin embargo, la molestia muscular provocó que el cuerpo técnico y la dirección deportiva determinaran su salida de la concentración.

El mediocampista regresará así a la actividad con su club, mientras continúa con el proceso correspondiente para recuperarse de la molestia que le impidió incorporarse a los trabajos de la Selección Mexicana.

Ramón Juárez apoyando a Alan Cervantes tras su penal errado en Leagues Cup | MEXSPORT

Isaías Violante se incorpora a los trabajos en el CAR

Ante la baja de Cervantes, Isaías Violante se sumará desde este lunes a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento.

El futbolista del América ya estaba contemplado dentro de la convocatoria del Tricolor, por lo que su incorporación no representa un llamado de última hora para suplir al mediocampista, siendo una recompensa tras las buenas actuaciones que ha tenido con Las Águilas.

Violante tenía previsto incorporarse con el equipo directamente en la ciudad de Nueva Jersey, pero ahora reportará desde este lunes en el CAR para comenzar con los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico.