Chivas es el nuevo fantasma del América; Las Águilas suman cuatro Clásicos sin lograr el triunfo 100

Los Azulcremas firmaron un empate en el más reciente juego

Las Águilas del América firmaron un partido más ante Chivas que no han podido alcanzar el triunfo número 100; ya son cuatro juegos consecutivos en todas las competencias que han hecho el intento en frustración.

Marca histórica de enfrentamientos

En dicha marca se contabilizan oficiales y amistosos. Por el momento son 99 victorias, para los capitalinos, en 265 enfrentamientos que ha sido catapultada con 82 empates y 84 derrotas.

Figura del América causa baja de la Selección Mexicana por lesión | MEXSPORT

Los capitalinos, ahora dirigidos por Guillermo Almada, han fallado en sus enfrentamientos previos y ya acumula cuatro duelos consecutivos sin conseguir derrotar al Rebaño siendo el empate a dos el más reciente.

¿Cuáles son los partidos?

Y es que, desde el triunfo del América, 4-0, en la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se han sumado cuatro enfrentamientos (tres oficiales y un amistoso)

Los Azulcremas cayeron 2-1 en el Apertura 2025, disputado en la Jornada 8 desde el Estadio Ciudad de los Deportes; lo anotadores por las Chivas fueron Roberto Alvarado y Armando González, los locales descontaron vía Alejandro Zendejas.

'Hormiga' González festeja gol al América | IMAGO7

Posteriormente, se derivó un empate a un tanto en un amistoso celebrado el 11 de octubre en Estados Unidos, en donde los anotadores fueron Javier “Chicharito” Hernández y Víctor Dávila.

En el Clausura 2026 nuevamente Chivas y América se vieron las caras, ahora en el Akron, y el resultado fue para el conjunto local gracias a un solitario gol de Armando “Hormiga” González.

Armando 'Hormiga' González celebra gol al América | IMAGO7