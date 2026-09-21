Las Águilas del América firmaron un partido más ante Chivas que no han podido alcanzar el triunfo número 100; ya son cuatro juegos consecutivos en todas las competencias que han hecho el intento en frustración.
Marca histórica de enfrentamientos
En dicha marca se contabilizan oficiales y amistosos. Por el momento son 99 victorias, para los capitalinos, en 265 enfrentamientos que ha sido catapultada con 82 empates y 84 derrotas.
Los capitalinos, ahora dirigidos por Guillermo Almada, han fallado en sus enfrentamientos previos y ya acumula cuatro duelos consecutivos sin conseguir derrotar al Rebaño siendo el empate a dos el más reciente.
¿Cuáles son los partidos?
Y es que, desde el triunfo del América, 4-0, en la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se han sumado cuatro enfrentamientos (tres oficiales y un amistoso)
Los Azulcremas cayeron 2-1 en el Apertura 2025, disputado en la Jornada 8 desde el Estadio Ciudad de los Deportes; lo anotadores por las Chivas fueron Roberto Alvarado y Armando González, los locales descontaron vía Alejandro Zendejas.
Posteriormente, se derivó un empate a un tanto en un amistoso celebrado el 11 de octubre en Estados Unidos, en donde los anotadores fueron Javier “Chicharito” Hernández y Víctor Dávila.
En el Clausura 2026 nuevamente Chivas y América se vieron las caras, ahora en el Akron, y el resultado fue para el conjunto local gracias a un solitario gol de Armando “Hormiga” González.
Y el más reciente fue el 2-2 en el Estadio Banorte del Apertura 2026 con unas Chivas que se adelantaron 2-0 en la primera parte y en el completo apareció un doblete de Miguel Boy¡roja para decretar la paridad.