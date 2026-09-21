El delantero rojiblanco tiene grandes números con el sublíder del torneo ante la salida de la Hormiga González

Ricardo Marín ha sido uno de los principales contribuidores a la causa goleadora de Chivas en el presente torneo de Apertura 2026, ya que por el momento se mantiene con un total de cuatro dianas, con la más reciente de ellas conseguida en el Clásico Nacional en contra de las Águilas del América, donde a su vez, con su festejo recordó a el 'Bofo' Bautista, una de las leyendas del club rojiblanco.

Es importante destacar también, que de esos festejos el apodado '4K' ya tiene un historial importante, pues también en contra del Atlas ha hecho uno demasiado polémico en su momento donde Bautista incluso fue amonestado; sumándole el hecho de que en su paso por el Rebaño Sagrado, Marín ya tiene un par de goles de taquito, dejando en claro que no llegó a la institución rojiblanca para ser uno más.

Ricardo Marín portando el 14 en Chivas | MEXSPORT

Marín renació de la mano del Rebaño

Un dato que muy pocos recuerdan es que Ricardo Marín es canterano del América; sin embargo, ese ADN azulcrema se ha ido borrando del '4K' a lo largo de los años debido a que se ha consolidado como uno de los jugadores importantes del Rebaño Sagrado desde su llegada en el torneo de Apertura 2023 tras su paso en Liga de Expansión con el Celaya, en donde fue goleador.

En ese primer semestre disputado con la camiseta rojiblanca, Marín anotó un total de cuatro goles, dentro de los cuales destaca el que a la postre le terminó entregando su apodo, pues en la Jornada 10, con un centro de Alan Mozo, Ricardo remató de cabeza para vencer la portería de Tiago Volpi en ese entonces y sumar el gol 4,000 en la historia rojiblanca.

Ricardo Marín festeja el gol 4,000 en la historia del Rebaño | Imago7

Para el Clausura 2024, Marín anotó solamente dos goles, pero luego en el torneo de Apertura 2024, sumó un total de tres, en donde destaca el que anotó en la Jornada 13 ante Necaxa con una 'pinturita' que remató de taquito luego del centro de Yael Padilla, hoy en día jugador de los Xolos de Tijuana.

Se fue para volver más fuerte

Para el Clausura 2025 vino la separación de los caminos entre el club tapatío y el jugador, pues se fue cedido al Puebla con la intención de que pudiera recuperar su nivel para competir directamente con los delanteros que se quedaban en el equipo, en donde comenzó a destacar Armando González. En dos torneos con La Franja, '4K' logró anotar ocho goles, manteniéndose en el radar de los Rojiblancos, quienes lo regresaron para el pasado Clausura 2026.

Es en ese torneo donde se comenzó a dar parte de su renacer, pues metió un par de goles, con una auténtica calca del taquito que le metió a Necaxa, esta vez ante Santos Laguna en la Jornada 11 para una victoria 3-0; sin embargo, ya en el presente torneo, el Apertura 2026, Ricardo Marín se ha convertido en el estandarte del gol con cinco anotaciones de su autoría.

Daniel Aguirre y Ricardo Marín festejan gol al América | Imago7