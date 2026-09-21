El delantero del América apareció cubriéndose la boca mientras se dirigía a Raúl Tala Rangel,

Miguel Borja fue uno de los grandes protagonistas del Clásico Nacional entre América y Chivas. El delantero colombiano marcó un doblete para que las Águilas remontaran una desventaja de dos anotaciones y rescataran el empate 2-2, aunque después del encuentro una imagen suya comenzó a generar polémica en redes sociales.

En la fotografía se observa a Borja cubriéndose la boca mientras aparentemente se dirige al guardameta rojiblanco Raúl 'Tala' Rangel. La imagen comenzó a circular acompañada de cuestionamientos sobre una posible expulsión del atacante americanista, aunque no existe certeza sobre lo que dijo el colombiano ni sobre el momento exacto del encuentro en el que ocurrió la acción.

Miguel Borja y Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

¿Miguel Borja debió ser expulsado ante Chivas?

La discusión se relacionó en redes sociales con la denominada “Ley Prestianni”, nombre con el que se ha popularizado el endurecimiento de las medidas contra conductas discriminatorias. Sin embargo, cubrirse la boca durante una conversación o confrontación con un rival no constituye, por sí mismo, una infracción que automáticamente deba castigarse con tarjeta roja.

Borja no recibió una sanción por la acción. Además, una fotografía aislada no permite determinar el contenido de la conversación con Rangel ni establecer si existió alguna expresión que pudiera ser considerada ofensiva, insultante o discriminatoria y, por lo tanto, susceptible de una sanción conforme a las reglas.

La imagen adquirió mayor relevancia debido al protagonismo que tuvo el colombiano durante el partido. América llegó a encontrarse 0-2 abajo ante su máximo rival, pero Borja apareció con dos anotaciones en menos de cinco minutos para devolver a las Águilas al encuentro.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

Borja rescató al América en el Clásico Nacional

Chivas dominó buena parte de la primera mitad y consiguió construir una ventaja de dos goles en el regreso del Clásico Nacional al Estadio Banorte después de dos años. Sin embargo, el conjunto azulcrema reaccionó y encontró en Borja al futbolista que cambió el rumbo del encuentro.

El delantero colombiano concretó el doblete que estableció el 2-2 definitivo y evitó la derrota del América frente a 72 mil 900 aficionados. Sus anotaciones terminaron por convertirlo en una de las figuras del partido, mientras Chivas dejó escapar la ventaja que había construido.