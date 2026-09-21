Los dirigidos por Guillermo Almada ya acumulan cuatro partidos consecutivos sin conocer el triunfo

¿América en crisis? Pese a que las Águilas rescataron un empate ante Chivas en el Clásico Nacional, resultado que por la forma en que se dio se sintió como una victoria, los dirigidos por Guillermo Almada ya acumulan cuatro partidos consecutivos sin conocer el triunfo.

¿Cómo le ha ido al América de Almada?

Desde la llegada del técnico uruguayo al banquillo azulcrema, América había arrancado con paso firme al mantenerse 10 partidos sin conocer oficialmente la derrota entre Liga MX y Leagues Cup. Sin embargo, desde su eliminación del torneo internacional, las Águilas no han logrado levantar el vuelo y ya hilvanaron cuatro encuentros sin ganar.

Guillermo Almada llegando al duelo ante Puebla | Imago7

Después de caer en penales ante Monterrey en las Semifinales de la Leagues Cup, los de Coapa perdieron frente a León, posteriormente fueron superados por Cruz Azul y ahora rescataron un empate ante Chivas, por lo que ya pasó casi un mes desde su última victoria.

Ahora, el calendario le pondrá a América una oportunidad inmejorable para reencontrarse con el triunfo. El próximo domingo, las Águilas visitarán Aguascalientes para enfrentarse a un Necaxa que marcha en la parte baja de la clasificación con apenas dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

Figura del América causa baja de la Selección Mexicana por lesión | MEXSPORT

¿Qué sigue para América?

Después del duelo ante los Rayos comenzará la recta final para los azulcremas. América recibirá a Monterrey y posteriormente visitará a León y Atlas, antes de afrontar una seguidilla de tres partidos en apenas siete días ante Pachuca, Tijuana y Toluca en casa.

Y para cerrar la fase regular, las Águilas tendrán dos visitas de alto riesgo: primero ante Pumas y después frente a Tigres.

Miguel Borja tras anotar con América | IMAGO7