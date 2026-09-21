Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol tras anotación en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

El colombiano apenas suma 38 minutos disputados en el Apertura 2026

Miguel Borja no necesitó tiempo para comenzar a marcar diferencia con América. El colombiano apenas suma 38 minutos disputados en el Apertura 2026, pero ya levantó la mano para convertirse en el nuevo ‘9’ titular de las Águilas.

El ‘Colibrí’ no tardó en responder. Borja llegó al conjunto azulcrema para aportar el gol que le hacía falta a la ofensiva y, después de sus primeros dos partidos, ya igualó a Henry Martín y Brian Rodríguez como los máximos goleadores del equipo, con tres tantos. Lo más llamativo es que lo consiguió sin haber disputado siquiera el equivalente a un tiempo completo.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol en el Clásico Joven | IMAGO7

Dudas en el América

La delantera azulcrema ha dejado algunas dudas en este inicio de torneo. Entre Henry Martín y Alejandro Cárdenas suman apenas cuatro goles después de siete partidos, por lo que la directiva decidió reforzar el ataque con el delantero colombiano. En apenas dos encuentros, el atacante convirtió tres goles y ahora comienza a ponerle presión a Almada para recibir una oportunidad desde el inicio.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Bravos de Juárez | IMAGO7

¿Cuál es el dilema de Almada?

El gran dilema para Guillermo Almada pasa por decidir quién debe ocupar el puesto de centrodelantero. Ante Chivas, el técnico uruguayo decidió sacar a Henry Martín y el delantero mexicano mostró su molestia en el banquillo.

La situación no es sencilla. Henry no solamente es el ‘9’ de las Águilas, también es el capitán y uno de los principales referentes del vestidor, por lo que mandarlo al banco sería una decisión de complicada para el entrenador.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

Sin embargo, algo que ha caracterizado a Guillermo Almada a lo largo de su carrera es darle minutos a los futbolistas que atraviesan un mejor momento. Y en este momento, los números de Borja hablan por sí solos.

Por ello, el colombiano podría recibir su primera titularidad con América el próximo domingo, cuando las Águilas visiten al Necaxa en Aguascalientes.