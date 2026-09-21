Un auténtico golazo apareció en el duelo entre Deportes Tolima y el América de Cali obra del mexicano Sergio Aguayo; sin embargo, el tanto no logró subir al marcador debido a presunto abandono del balón de la cancha.
¿Cómo fue el gol anulado?
Corría el minuto 40 de la primera parte cuando un desborde por la banda de la derecha por parte de Edwar López dejó un centro; pero, el balón terminó por alargarse tras llegar a línea de fondo.
El extremo izquierdo corría hasta línea de fondo y sacó el tiro que fue desviado quedando a posición de Sergio Aguayo que no se lo pensó y ejecutó una chilena, con la presencia férrea del defensa, para acabar en las redes.
Lamentablemente el gol no fue concedido y el asistente alzó el banderín, segundos después el central ratificó la decisión y canceló la anotación para que se mantuviera el el 1-1 que la postre se mantuvo. Previamente, el propio mexicano había adelantado a su equipo desde el tiro penal.
Incluso en la narración se resaltó el tanto a la altura de Miguel Borja con el América de México durante el Clásico Nacional ante las Chivas horas antes celebrado en el Coloso de Santa Úrsula.
¿Cómo fue la chilena de Miguel Borja?
El jugador colombiano anotó el primer gol del América tras verse abajo en el marcador con el 2-0 hasta el descanso dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026 en el llamado Clásico de Méxic.
Un centro de Brian Rodríguez pasado terminó por ser el recompuesto por el colombiano. El Colibrí se lanzó por los aires y, con un remate excelso de chilena, puso el primero para comandar el intento de épica.
Después de la obra de arte, las Águilas logros empatar el marcador parcial, tan solo tres minutos después de la chilena del cafetalero, Miguel Borja anotó el segundo tanto del América e hizo realidad su doblete.