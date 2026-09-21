Mexicano anota golazo de chilena, en el extranjero, mejor que Miguel Borja; pero, se lo terminan anulando

Miguel Borja se estrena en su debut con el América | MEXSPORT

El exjugador de las Chivas se lanzó una verdadera joya

Un auténtico golazo apareció en el duelo entre Deportes Tolima y el América de Cali obra del mexicano Sergio Aguayo; sin embargo, el tanto no logró subir al marcador debido a presunto abandono del balón de la cancha.

¿Cómo fue el gol anulado?

Corría el minuto 40 de la primera parte cuando un desborde por la banda de la derecha por parte de Edwar López dejó un centro; pero, el balón terminó por alargarse tras llegar a línea de fondo.

Sergio Aguayo vuelve a marcar en Colombia | x: Deportes Tolima

El extremo izquierdo corría hasta línea de fondo y sacó el tiro que fue desviado quedando a posición de Sergio Aguayo que no se lo pensó y ejecutó una chilena, con la presencia férrea del defensa, para acabar en las redes.

Lamentablemente el gol no fue concedido y el asistente alzó el banderín, segundos después el central ratificó la decisión y canceló la anotación para que se mantuviera el el 1-1 que la postre se mantuvo. Previamente, el propio mexicano había adelantado a su equipo desde el tiro penal.

Sergio Aguayo celebra con el Tolima | x: Deportes Tolima

Incluso en la narración se resaltó el tanto a la altura de Miguel Borja con el América de México durante el Clásico Nacional ante las Chivas horas antes celebrado en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Cómo fue la chilena de Miguel Borja?

El jugador colombiano anotó el primer gol del América tras verse abajo en el marcador con el 2-0 hasta el descanso dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026 en el llamado Clásico de Méxic.

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

Un centro de Brian Rodríguez pasado terminó por ser el recompuesto por el colombiano. El Colibrí se lanzó por los aires y, con un remate excelso de chilena, puso el primero para comandar el intento de épica.