Jugadores de Chivas agradeciendo el apoyo de us afición en el Clásico | MEXSPORT

Guadalajara acumula cinco partidos consecutivos sin derrota y mantiene su paso por la parte alta del Apertura 2026

Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos en el Apertura 2026, debido a que el conjunto rojiblanco acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que lo coloca como el único equipo de la Liga MX que mantiene una seguidilla vigente de esta duración después de la actividad más reciente del campeonato.

El Rebaño encontró regularidad bajo las órdenes de Gabriel Milito y convirtió esa consistencia en resultados durante las últimas jornadas. Después de un inicio en el que cayó 2-0 frente a Toluca, Guadalajara consiguió darle la vuelta a su panorama y comenzó una racha que lo llevó nuevamente a los primeros puestos de la clasificación.

El rebaño encontró regularidad

La racha de cinco encuentros sin perder comenzó con una victoria sobre Juárez y posteriormente continuó con triunfos frente a Santos y Tijuana. Guadalajara también consiguió imponerse al Atlético de San Luis por marcador de 3-0 y posteriormente volvió a ganar 3-0 ante Pumas.

A esos resultados se suma el empate frente a Puebla y la igualada ante Pachuca dentro del periodo reciente de actividad, aunque el registro exacto de cinco partidos corresponde a la racha que el equipo mantiene como referencia vigente.

Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Más allá de los resultados, Chivas está mostrando una mejoría importante en ambas áreas. El equipo consiguió mantener su portería en cero durante sus dos actuaciones más recientes y convirtió seis goles en esos encuentros.

Así reparte Guadalajara sus goles

La salida de Armando González rumbo al futbol europeo representó una baja importante para el ataque rojiblanco, pero el equipo ha encontrado diferentes alternativas para producir frente al arco rival.

Gabriel Milito previo al América vs Chivas | IMAGO7

Roberto Alvarado y Ricardo Marín aparecen entre los principales anotadores del equipo durante este torneo, mientras que Santiago Sandoval también comenzó a ganar protagonismo después de marcar un doblete frente a Pumas.