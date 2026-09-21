Aficionados de Chivas y América durante el Clásico del Apertura 2026 | MEXSPORT

Pese a tener partidos pendientes de la Jornada 7, casi 2 millones de aficionados se han dado cita en los estadios

El Apertura 2026 inició de la mejor manera. Tras las primeras nueve fechas de competencia, la Liga MX ha registrado uno de sus mejores comienzos de torneo, al menos desde el punto de vista de asistencia. En la primera parte del certamen cerca de dos millones de aficionados se han dado sita a los estadios para apoyar a sus equipos.

Afición en el estadio Azteca durante el Clásico entre Chivas y América | MEXSPORT

Responde la afición

De acuerdo con las cifras compartidas por la propia Liga MX, un total de 1,920,373 aficionados asistieron a los diferentes inmuebles de los equipos, lo que representa un promedio de 26,672 espectadores por partido.

Con estos números, el Apertura 2026 se coloca como el segundo mejor arranque histórico de la Liga MX en asistencia, tomando como referencia las primeras ocho jornadas de un torneo. El registro se encuentra únicamente por debajo del Clausura 2016, certamen que contabilizó 1,999,553 aficionados durante sus primeras ocho fechas.

Afición de Pumas durante un partido del Clausura 2016 | MEXSPORT

El mejor torneo de los últimos años

La asistencia registrada en el Apertura 2026 también representa un incremento respecto a varios de los torneos disputados en los últimos años.

Según la información de la Federación Mexicana, la cifra acumulada hasta las primeras ocho jornadas representa un aumento de 21.7% en comparación con el Clausura 2024, equivalente a 342,588 aficionados más. Frente al Apertura 2024, el incremento en asistencia es de 36.4%, al Clausura 2025, el aumento alcanza 26.1%, mientras que contra el Apertura 2025 se registra un crecimiento de 25.5%.

Aficionados de Rayados en el Clásico Regio del Apertura 2026 | IMAGO7

Una Jornada histórica

Cabe destacar que, la jornada 9 fue una de las más importantes dentro de este rubro ya que registró una importante cantidad de asistentes. En esa fecha, que incluyó el Clásico de México entre América y Guadalajara, los estadios recibieron a 244,652 aficionados.