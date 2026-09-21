En su intervención en el evento realizado en el Senado, el guardameta español criticó el sistema de competencia y apuntó contra el club de la Comarca

La lucha por el regreso del ascenso y el descenso en el futbol mexicano continúa y este lunes 21 de septiembre llegó hasta el Senado de México. La cámara alta del poder legislativo federal de nuestro país realizó este día el conversatorio "Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?", en el cual los representantes de todos los grupos parlamentarios, junto con exfutbolistas, jugadores, analistas y periodistas revisaron el impacto que tiene un sistema de competencia en el cual no hay movimiento entre una división y otra.

Una de las intervenciones que más trascendió fue la de Roberto Galán, portero del Atlético Morelia, quien lanzó una indirecta clara contra Santos y su presidente, Aleco Irarragorri. El guardameta español recordó que los Laguneros comenzaron el torneo Apertura 2026 de la Liga MX con siete juegos sin victoria, mientras que los clubes de la Liga de Expansión, que podrían ser más competitivos, no recibirán dicha oportunidad de mostrarse por la decisión de los dueños de los clubes en Primera División.

Conversatorio realizado en el Senado sobre el ascenso y descenso |senado.gob.mx

"Esto creo que es algo completamente necesario. Al final, si no promovemos un sistema de competencias, completamente mediocre. Tenemos equipos que hasta la Jornada 7 en la Liga MX no habían ganado un solo partido; eso sí, ponían la canción de la esperanza, que está muy bien", declarón el portero, en referencia al video de Irarragorri en una fiesta cantando la canción de Color Esperanza de Diego Torres.

Protestas de los jugadores en Liga de Expansión no es capricho

Galán llegó en este verano a Atlético Morelia, procedente de CF Alovera en su natal España. Aunque no ha tenido oportunidad de sumar minutos en el Apertura 2026, formó parte del conjunto canario en la pretemporada y enfrentó a Cruz Azul en un partido amistoso. En ese contexto, compartió la decepción que fue para él llegar al futbol mexicano y encontrarse con la noticia de que no existe el ascenso ni el descenso.

Roberto Galán en un partido amistoso entre Atlético Morelia y Cruz Azul | INSTAGRAM: @robertogalaan1

"Yo llegué bajo la premisa de que iba a haber un ascenso y un descenso, y he llegado a una plaza como Atlético Morelia que es considerado uno de los posibles a ascender en cualquier momento. Qué pena que durante la celebración del Mundial, donde vimos una movilización que yo no he visto jamás en el mundo del futbol, de repente se nos notifica que no hay ascenso y no hay descenso", compartió.

Enfatizó que las protestas realizadas en la Jornada 1 fueron "por lo que se prometió", por lo que eran totalmente válidas y se cometió otra injustica al sancionar a los clubes. "Si en su trabajo llegara el director de recursos humanos y los sancionara por hablar la voz por algo que se había prometido, ¿qué pasaría con ese director de recursos humanos? Esto no es capricho de los futbolistas".

Roberto Galán en un partido amistoso de Atlético Morelia | INSTAGRAM: @robertogalaan1

Galán también refirió al caso de Atlante

Por otra parte, luego de su "dardo" contra Santos Laguna, el portero de 22 años también se acordó del caso de Atlante, que regresó a la Liga MX por la compra del espacio que tenía Mazatlán. "Tenemos jugadores en la Liga de Expansión que pase lo que pase no pueden ascender, salvo que venga un fondo de inversión, un empresario que decida pagar 80-90 millones por una plaza en Primera División", señaló.

Por último, reiteró que sin un formato de competencia con ascenso y descenso, sus esfuerzos y sus sueños se demeritan. "Seguimos trabajando las mismas horas, metiendo el mismo esfuerzo, y es algo que nos duele bastante, efectivamente. Por eso las protestas que estás viendo, y vamos a continuar, lo tenemos clarísimo", finalizó.