Movimiento Ciudadano impulsará una reforma para incorporar el mérito deportivo como una obligación de las asociaciones deportivas nacionales

La discusión por el ascenso y descenso en el futbol mexicano abrió un nuevo frente este lunes 21 de septiembre. Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, anunció que impulsarán una iniciativa de ley para incorporar el mérito deportivo en la legislación nacional y establecerlo como una obligación para las asociaciones deportivas del país.

El anuncio se realizó durante el foro "Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?", celebrado en el Senado de la República. La propuesta buscará que los resultados deportivos vuelvan a tener un papel determinante para definir la movilidad entre categorías dentro del futbol mexicano.

Balón de la Liga de Expansión MX | IMAGO7

¿Puede el Senado intervenir en el ascenso y descenso de la Liga MX?

Uno de los cuestionamientos durante el encuentro estuvo relacionado con la posibilidad de que el Poder Legislativo intervenga en decisiones tomadas por organizaciones privadas. Castañeda defendió la iniciativa al considerar que las determinaciones dentro del futbol profesional tienen consecuencias que trascienden a los propios clubes.

"Lo que es privado por su propiedad puede ser público por sus consecuencias, y es lo que ocurre en el futbol mexicano”, manifestó el legislador, quien también señaló que la eliminación del ascenso y descenso tiene repercusiones económicas para diferentes sectores relacionados con esta industria. “Autonomía no representa ausencia de responsabilidades", agregó.

Durante las mesas también se abordó la necesidad de que los clubes cumplan con requisitos económicos y financieros para competir en la máxima categoría. La propuesta discutida plantea que, una vez satisfechas esas condiciones, el rendimiento deportivo sea el elemento que determine qué equipos pueden subir o bajar de división.

Jugadores de la UdG en la Liga de Expansión | IMAGO 7

Liga MX enfrenta otro frente por investigación antimonopolio

La discusión legislativa llega una semana después de que la Comisión Nacional Antimonopolio abrió una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México. La autoridad aclaró que el inicio del procedimiento no implica que ya exista una responsabilidad acreditada.

El procedimiento puede desarrollarse inicialmente durante un periodo de entre 30 y 120 días hábiles, con posibilidad de ampliaciones. En caso de que eventualmente se acrediten prácticas anticompetitivas, la CNA cuenta con facultades para ordenar su corrección o supresión e imponer las sanciones correspondientes.