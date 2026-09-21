El director técnico de Tijuana señaló que no deben sobrecargar al joven delantero en sus compromisos con el Tri

Esta semana comenzará el proceso de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez. El nuevo estratega del Tri ya dio a conocer su lista de convocados para su primera concentración y aunque incluyó nuevos nombres, también le dio continuidad al proyecto de Javier Aguirre con futbolistas como Gilberto Mora.

El futbolista de Xolos de Tijuana fue una de las revelaciones de la Copa del Mundo 2026 y se perfila como una de las futuras grandes figuras del Tri. Sin embargo, su entrenador en el equipo fronterizo, Sebastián Abreu, pidió a Rafa Márquez y su cuerpo técnico ser cuidadosos con el jugador, ya que por su juventud no deben exponerlo a cargas de trabajo excesivas.

Gilberto Mora con Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre el llamado de Gilberto Mora?

Tras el empate de este domingo ante Pachuca, en el marco de la Jornada 9 del Apertura 2026, Abreu habló ante los medios de comunicación sobre el caso de Mora y recordó que antes del Mundial 2026, el atacante estuvo sin actividad por molestias físicas. En ese sentido, señaló que se deben cuidar las cargas de trabajo, en general con todos los jugadores.

"Será un trabajo de equipo, del cuerpo médico y técnico de la selección para que valoren las cargas, seguramente harán lo mismo con la cantidad de jugadores de Chivas… Nosotros también tenemos a Jackson (con Ecuador)", declaró el 'Loco', quien reiteró que confía en Márquez para cuidar a los futbolistas y que no los lleve a una exigencia que los exponga a una lesión.

"Y seguramente en esta etapa de Rafa habrá rotaciones y van a contemplar la situación de Gil para no volver a recaer en lo que ya nos tocó vivir con club y selección que fue la sobrecarga que padeció, que gracias a Dios la pudimos sacar y ahora estamos disfrutando ver a este niño de la manera que nos deleita cada vez que juega", añadió.

Gilberto Mora con Xolos de Tijuana en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

El primer compromiso de este nuevo proceso del Tri está programado para el próximo sábado 26 de septiembre, contra la Selección de Colombia. Mientras que el martes 29 está agendado un partido contra Perú, para cerrar ante Estados Unidos el sábado 3 de octubre. El horario de los dos primeros todavía no está confirmado, mientras que el tercero está programado a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Por ahora no está claro cuál será la alineación titular de Rafa Márquez, aunque se espera que Mora tenga actividad regular. En el pasado Mundial 2026, el delantero –que cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre– entró de cambio ante Sudáfrica y se quedó en el banquillo contra Corea del Sur, mientras que frente a Chequia, Ecuador e Inglaterra salió como titular pero no jugó los 90 minutos.