Conflicto en Ceuta afecta a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Selección Mexicana festejando el gol de Julián Quiñones ante Sudáfrica, en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

El encuentro estaba programado para disputarse en Ceuta el próximo 30 de septiembre, pero finalmente será reubicado en Madrid por recomendación de la Policía Nacional

La Selección Mexicana Sub-20 tendrá que modificar toda su logística para la próxima Fecha FIFA, luego de que el amistoso que tenía programado ante España cambiara de sede debido a la situación que atraviesa Ceuta.

El encuentro estaba previsto para disputarse el próximo 30 de septiembre en la ciudad autónoma española; sin embargo, las autoridades recomendaron que el partido no se lleve a cabo en ese territorio debido a la situación migratoria que se vive actualmente.

Protestas de Ceuta por temas migratorios | AP

Ante esta situación, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) anunció que el duelo será reubicado y Madrid aparece como la sede que recibiría el compromiso entre ambos representativos juveniles.

Policía Nacional recomendó no disputar el partido en Ceuta

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, confirmó que el partido entre España y México Sub-20 ya no se disputará en Ceuta, luego de que la Policía Nacional emitiera un informe en el que desaconsejó la celebración del encuentro en dicha ciudad.

De acuerdo con lo señalado por el dirigente, las autoridades consideran que existe una situación excepcional en Ceuta debido a la presión migratoria que actualmente atraviesa la ciudad autónoma.

Jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 en celebración | MEXSPORT

La recomendación llegó a la Federación Española el viernes, por lo que la organización tuvo que comenzar con las gestiones para encontrar una nueva sede para el encuentro que estaba programado para el 30 de septiembre.

Louzán explicó que el partido probablemente se disputará en Madrid, aunque la sede definitiva deberá ser confirmada por la RFEF una vez que concluyan los trámites correspondientes.

España había elegido Ceuta para recibir a México

La decisión de llevar el encuentro a Ceuta tenía también un significado especial para la Federación Española, que buscaba acercar a la Selección a esta ciudad autónoma.

La RFEF había presentado anteriormente a Ceuta como sede de una actividad relacionada con la Selección Española e incluso había anunciado la última convocatoria de Luis de la Fuente desde dicha ciudad.

Fabián Ruiz en celebración con España en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

La intención de la Federación era tener un gesto con los habitantes de Ceuta ante el momento complicado que atraviesa la ciudad y llevar un partido internacional a su territorio.

Sin embargo, las recomendaciones de las autoridades españolas modificaron los planes y ahora el encuentro ante México tendrá que realizarse en otra ciudad.