El portero del Athletic Club está listo para reportar al combinado nacional bajo las órdenes de Rafa Márquez

Alex Padilla llegó este domingo a la Ciudad de México para reportar con la Selección Mexicana, ahora bajo el mando de Rafael Márquez. El exportero de Pumas y actual guardameta del Athletic Club tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en la nueva era del Tri.

Alex Padilla en el calentamiento | X: @AthleticClub

Alex Padilla regresa a la Selección Mexicana

El guardameta vascomexicano llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de la Ciudad de Madrid que estaba estimado que arribara alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, terminó por salir a las puertas del aeropuerto pasadas las 18:00 horas.

Algunos aficionados se acercaron para pedirle una foto a Alex y el portero de la Selección Mexicana respondió de gran forma y gran actitud ante las peticiones. Instantes más tarde, Padilla abordó una camioneta rumbo al Centro del Alto Rendimiento (CAR).

Alex Padilla no había sido convocado a la Selección Mexicana desde los partidos de preparación para la Copa Oro 2025, donde el Tricolor se midió ante Suiza y Turquía. Además de haber sido convocado en septiembre de 2024 y también contar con experiencia en categorías menores con México.

'Es un orgullo representar a mi país': Alex Padilla sobre su llamado a Selección Mexicana | IMAGO7

Nueva era para la portería del Tri

La nueva era del Tri con Rafa Márquez al mando de la Selección Mexicana, con cambios significativos en la portería en busca de tener a un nuevo referente con el retiro de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026.

Alex Padilla tiene la oportunidad de ganarse la titularidad con su rendimiento, pero la leyenda del FC Barcelona y figura del Mónaco también solicitó la presencia de Raúl Rangel (Chivas) y Óscar García (León).