Salomón Rondón ya tiene 10 goles y amenaza con romper un histórico récord de la Liga MX

El delantero de Pachuca entró en un grupo selecto en la historia de la liga

Arranque bestial de Salomón Rondón. El delantero venezolano llegó a los 10 goles después de nueve jornadas del Apertura 2026 y se metió en un selecto grupo de goleadores que alcanzaron la decena en las primeras fechas de un torneo corto.

El delantero del Pachuca consiguió un doblete ante Tijuana para llegar a las 10 anotaciones en apenas nueve partidos, una cifra que ya representa su mejor registro en un torneo de Liga MX.

Para dimensionar su arranque, solamente tres jugadores habían alcanzado los 10 goles en menos partidos desde que existen los torneos cortos: Sebastián ‘Chamagol’ González lo hizo con 11 tantos en siete encuentros del Clausura 2003, mientras que Sebastián Abreu y Djaniny Tavares llegaron a la decena en siete partidos con Cruz Azul y Santos, respectivamente.

Otro que alcanzó esta cifra en nueve jornadas fue José Saturnino Cardozo, quien también marcó 10 tantos en nueve fechas y después terminó estableciendo un récord con 29 goles en el Apertura 2002.

José Saturnino Cardozo celebrando anotación con Toluca en el Apertura 2002 | MEXSPORT

Ahora, Rondón se suma a esta lista con sus 10 goles en nueve jornadas del Apertura 2026, aunque todavía tiene ocho partidos de fase regular por delante para seguir aumentando su cuenta.

Al momento, el venezolano lidera la tabla de goleo en solitario. Sus perseguidores más cercanos son Ricardo Marín, Gilberto Mora, Lucas Ocampos, Julián Carranza y Óscar Estupiñán, todos con cinco goles.

Salomón Rondón, jugador de Pachuca | IMAGO7

Rondón ya tiene el doble de anotaciones que sus perseguidores inmediatos y, con ocho jornadas todavía por disputar, buscará amarrar su segundo campeonato de goleo en el futbol mexicano, recordando que ya lo conquistó en el Clausura 2024 con 8 goles.