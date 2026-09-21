Pachuca vino de atrás y rescató un empate 2-2 frente a Tijuana en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido donde los Xolos llegaron a tener una ventaja de dos goles.
Los fronterizos se fueron al descanso con el marcador a su favor, pero Salomón Rondón apareció en la segunda mitad para firmar un doblete y evitar la derrota de los Tuzos en el Estadio Hidalgo.
Dominio de Tijuana en el primer tiempo
Tijuana comenzó mejor el encuentro y encontró la recompensa al minuto 17. Gilberto Mora tomó la responsabilidad desde el punto penal y convirtió el cobro para adelantar 1-0 a los Xolos.
Pachuca intentó reaccionar, pero el conjunto fronterizo volvió a golpear antes del descanso. Al minuto 42, Jesús Gómez apareció para ampliar la ventaja de Tijuana a 2-0, con asistencia de Jesús Vega.
Pachuca necesitaría de una hazaña para poder remontar o alcanzar a los fronterizos en el segundo tiempo.
‘Rey’ Roldón al rescate
Los Tuzos necesitaban una reacción inmediata en la segunda mitad y encontraron el descuento al minuto 55. Salomón Rondón recibió el balón de Nicolás Vallejo y mandó la pelota al fondo de las redes para acercar al conjunto local.
El gol le devolvió la vida al Pachuca, que comenzó a presionar con mayor intensidad en busca del empate. Tijuana, por su parte, intentó mantener la ventaja y aprovechar los espacios que dejaba el cuadro hidalguense.
Con el paso de los minutos, los Tuzos aumentaron la presión sobre la portería fronteriza. Rondón volvió a convertirse en la figura del encuentro y mantuvo a su equipo con posibilidades de rescatar al menos un punto.
La recompensa llegó al minuto 90. Nuevamente Nicolás Vallejo apareció como asistente y Salomón Rondón definió para conseguir su doblete y establecer el 2-2 definitivo.
El venezolano llegó a 10 dianas en el Apertura 2026, siendo el máximo goleador del torneo y de paso salvando a los Tuzos de caer en casa.