¡Remontada de Pachuca! Tuzos rescatan empate ante Xolos con doblete de Rondón

Partidazo en el Hidalgo

Pachuca vino de atrás y rescató un empate 2-2 frente a Tijuana en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido donde los Xolos llegaron a tener una ventaja de dos goles.

Los fronterizos se fueron al descanso con el marcador a su favor, pero Salomón Rondón apareció en la segunda mitad para firmar un doblete y evitar la derrota de los Tuzos en el Estadio Hidalgo.

Dominio de Tijuana en el primer tiempo

Tijuana comenzó mejor el encuentro y encontró la recompensa al minuto 17. Gilberto Mora tomó la responsabilidad desde el punto penal y convirtió el cobro para adelantar 1-0 a los Xolos.

Pachuca intentó reaccionar, pero el conjunto fronterizo volvió a golpear antes del descanso. Al minuto 42, Jesús Gómez apareció para ampliar la ventaja de Tijuana a 2-0, con asistencia de Jesús Vega.

Pachuca necesitaría de una hazaña para poder remontar o alcanzar a los fronterizos en el segundo tiempo.

Xolos de Tijuana celebra gol ante Pachuca | IMAGO7

‘Rey’ Roldón al rescate

Los Tuzos necesitaban una reacción inmediata en la segunda mitad y encontraron el descuento al minuto 55. Salomón Rondón recibió el balón de Nicolás Vallejo y mandó la pelota al fondo de las redes para acercar al conjunto local.

El gol le devolvió la vida al Pachuca, que comenzó a presionar con mayor intensidad en busca del empate. Tijuana, por su parte, intentó mantener la ventaja y aprovechar los espacios que dejaba el cuadro hidalguense.

Salomón Roldón acerca al Pachuca ante los Xolos de Tijuana | IMAGO7

Con el paso de los minutos, los Tuzos aumentaron la presión sobre la portería fronteriza. Rondón volvió a convertirse en la figura del encuentro y mantuvo a su equipo con posibilidades de rescatar al menos un punto.

La recompensa llegó al minuto 90. Nuevamente Nicolás Vallejo apareció como asistente y Salomón Rondón definió para conseguir su doblete y establecer el 2-2 definitivo.

El venezolano llegó a 10 dianas en el Apertura 2026, siendo el máximo goleador del torneo y de paso salvando a los Tuzos de caer en casa.