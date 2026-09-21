El portugués definió dentro del área con exquisito taconazo

La Jornada 9 del Apertura 2026 se lució con varios golazos, entre Miguel Borja y Ángel Azuaje la calidad no pasó desapercibida y para cerrar con broche de oro Paulinho desató la locura en el Nemesio Diez con uno más.

Al filo del descanso el portugués recibió un pase de Alexis Vega, que apareció por el costado de la izquierda, dentro del área chica para anotar de taconazo y dejar pagando a Carlos Acevedo.

El delantero puso el 2-0 momentáneo tras el gol de Federico Viñas minutos atrás quien remató de forma excelsa dentro del área, tras un tiro de esquina ejecutado por Alexis Vega, para abrir el marcador.

Paulinho en partido del Toluca vs Santos Laguna | IMAGO7

Paulinho está de regreso en plan goleador

Fue el segundo gol para Paulinho luego de su regreso a la actividad que una lesión en el sóleo lo marginara por un pequeño tiempo. Cabe mencionar, que su vuelta se dio en la Final de la Leagues Cup.

En la Jornada 8 apareció con su gol ante Atlas; el delantero aprovechó su oportunidad rápidamente al entrar de cambio al inicio de la segunda mitad y al 53’ se hizo presente en el marcador que terminó en 5-2 en el Nemesio Diez.

Toluca contra Atlas se suspende por tormenta eléctrica | IMAGO7

¿Cuáles fueron los golazos de la J9?

En el Atlas vs Pumas se protagonizaría uno de los golazos por conducto de Ángel Azuaje; al minuto 23, Pedro Vite cobró el tiro de esquina con un centro preciso y el universitario apareció dentro del área para conectar el balón con un movimiento de medio escorpión.

La definición tomó por sorpresa a la defensa rojinegra y terminó en el fondo de las redes defendidas por Camilo Vargas para el 1-0. Y es que, fue un recurso implementado ante la férrea marca del defensor.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol tras anotación en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT