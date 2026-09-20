¡Atlante no levanta! De un ilusionante regreso a Liga MX a solo una victoria

Plantilla completa de Atlante en el duelo ante Pachuca en la Jornada 8 | Imago7

Los Potros de Hierro solamente han ganado un partido en nueve jornadas y acumulan seis encuentros sin conocer la victoria en su regreso al máximo circuito

El regreso del Atlante a la Liga MX comenzó con señales que invitaban al optimismo, pero nueve jornadas después el panorama cambió por completo, debido a que los Potros de Hierro solamente tienen una victoria en el Apertura 2026 y acumulan seis partidos consecutivos sin ganar, luego del empate 1-1 frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

El conjunto dirigido por Miguel Herrera sorprendió durante las primeras fechas al competir ante algunos de los equipos con mayor peso del campeonato. Después de caer 2-1 contra Necaxa en su debut, Atlante rescató un empate 1-1 frente al América y posteriormente consiguió su único triunfo del torneo al derrotar 3-2 a Cruz Azul como visitante. Después llegaron igualdades contra Toluca y León, además de la derrota frente a Tigres.

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Ese arranque permitió pensar que el Potro podía convertirse en uno de los equipos capaces de incomodar en su regreso al máximo circuito; sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar.

Seis partidos sin ganar

Desde aquella victoria contra Cruz Azul, Atlante no volvió a sumar de a tres. Los azulgranas empataron 1-1 ante León, igualaron 1-1 contra Atlas, fueron goleados 3-0 por Pachuca y posteriormente rescataron un punto frente a Puebla.

Festejo del Atlante tras gol de Walter Portales ante Puebla | IMAGO7

La derrota ante los Tuzos representó uno de los golpes más fuertes del torneo, especialmente por la manera en que el encuentro quedó prácticamente resuelto desde la primera mitad. Ante Puebla, los Potros volvieron a dejar escapar la oportunidad de terminar con la sequía.

Aunque Walter Portales adelantó a Atlante, Mathías Tomás consiguió el empate para La Franja en la segunda parte.

Con ocho puntos después de nueve jornadas, los azulgranas se mantienen en la parte baja de la clasificación y comienzan a alejarse de la pelea por la fase final. El problema también aparece en el ataque, donde el equipo está mostrando dificultades para transformar sus oportunidades en goles.