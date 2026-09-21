El entrenador de Xolos no está de acuerdo con la manera en la que algunos de los aficionados mexicanos se dirigen a 'Morita'

Tijuana perdió una ventaja de dos goles en el Estadio Hidalgo dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026, pues habían metido un par de goles para ponerse al frente en el terreno de juego hidalguense, con Gilberto Mora siendo uno de los anotadores en esta ocasión con un penal.

Ante ello, algunos fanáticos de los Pachuca abuchearon al seleccionado nacional más joven del Tri, por lo que su entrenador, Sebastián Abreu no está de acuerdo con las muestras negativas para su 10, pues considera que debe ser uno de los más queridos por lo que ha logrado a lo largo de su corta carrera.

"Es un ídolo mexicano"

Gilberto Mora ha vuelto a ser parte del marcador en uno de los partidos de los Xolos, pues él abrió el marcador con una pena máxima, convirtiéndose en uno de los cobradores más eficientes del torneo. Acerca de los abucheos que ha recibidio en el campo del Hidalgo, el 'Loco' Abreu ha sido muy claro, no le gustan:

Lo tenemos que disfrutar todos. Nos cambió nuestra estructura diaria, de viajes, estamos con seguridad, entramos por las puertas porque estamos con un crack

Gilberto Mora se prepara para tirar penal ante Tuzos | Imago7

Si hay una razón por la cual Abreu cree que no debe de ser abucheado o criticado su pupilo es debido a que es un talento que no se verá por mucho tiempo en México, pues sabe que, en cuanto cumpla 18 años, se irá a Europa y, en sus palabras, "no lo veremos al menos por 12 años", por lo que cree que deben de disfrutar de su presencia al máximo.

Salomón Rondón se afianza como líder de goleo

Además de rescatar un punto para Pachuca, Salomón Rondón confirmó su gran momento individual en el Apertura 2026. El delantero venezolano apareció en dos ocasiones durante la segunda mitad para borrar la ventaja de Tijuana y convertirse en la figura del empate 2-2 en el Estadio Hidalgo.

Con sus anotaciones a los minutos 55 y 90, ambas tras asistencias de Nicolás Vallejo, Rondón alcanzó los 10 goles en el torneo y se mantuvo como el máximo goleador del Apertura 2026. Su segundo tanto llegó sobre el final del encuentro y evitó que los Tuzos sufrieran una derrota como locales.

Alan Mozo con Pachuca en celebración con Salomón Rondón | IMAGO 7