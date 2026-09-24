Pumas jugará su segundo y último partido al mediodía en el torneo

Ante Atlético de San Luis, Universidad Nacional tendrá su último compromiso del semestre en su icónico horario

El tradicional horario de Pumas en el Olímpico Universitario se ha reducido en los últimos años, y en el Apertura 2026 únicamente dos fueron programados al mediodía, el último de estos el próximo domingo ante Atlético de San Luis.

¿Cuántos partidos al mediodía de Pumas hubo el torneo pasado?

En el Clausura 2026, Pumas también programó tres encuentros al mediodía, ante Querétaro, León y Mazatlán, por lo que la tónica es que sean tres partidos en este horario.

Jornada 4 Apertura 2026 Pumas vs Querétaro | IMAGO7

Cabe señalar que había un tercer partido programado a las 12:00 horas, ante León, pero debido a sus compromisos en Leagues Cup se tuvo que reprogramar para el jueves 10 de septiembre a las 21:05 hrs.

Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Desde hace ya algún tiempo, Pumas dejó de hacer todos sus partidos de local al mediodía, lo que ha facilitado a los aficionados a poder acudir a Ciudad Universitaria, por condiciones climáticas y horario.

Contra los potosinos es el último partido en este horario en el torneo, en un partido en el que además tendrá el ingrediente de César Huerta de regreso en el Olímpico Universitario.

Además, es un duelo clave para Pumas en la búsqueda de ponerse en puestos de Liguilla, en el que presentarán algunas bajas por las convocatorias de sus jugadores en esta Fecha FIFA.