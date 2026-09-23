¿Almada mueve su once? Los refuerzos de América levantan la mano para ser titulares

Los fichajes de América buscan ganarse su lugar en el 11 titular

Los refuerzos del América comienzan a tomar ritmo y, conforme dejan atrás su proceso de adaptación, empiezan a poner en aprietos a algunos de los jugadores que hasta ahora han sido habituales en el once de Guillermo Almada.

Con Santiago Ramos, Santiago Bueno, Carlos Álvarez y Miguel Borja cada vez más adaptados al equipo, el técnico uruguayo tendrá que tomar decisiones importantes en las próximas semanas. Algunos jugadores podrían perder minutos, mientras que otros incluso la titularidad.

En la defensa, los principales nombres son Santiago Ramos y Santiago Bueno. Ambos cuentan con experiencia en el alto nivel y llegan con credenciales importantes, por lo que parece cuestión de tiempo para que Almada les encuentre un lugar en el once.

Santiago Ramos Mingo | Daniel Estrada

Israel Reyes podría ser uno de los principales afectados, ya que, aunque no necesariamente sería enviado al banquillo, sí podría ser desplazado a la contención como ya lo hizo el técnico uruguayo en el último encuentro.

Los que sí podrían comenzar a tener menos minutos son Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Emiliano Lara, quienes tendrán que aprovechar cada última oportunidad para convencer a Almada de que merecen seguir teniendo participación.

Ramón Juárez celebrando gol de América ante Rayados en Leagues Cup | MEXSPORT

Otro jugador que genera grandes expectativas es Carlos Álvarez, cuya llegada también podría poner en riesgo la titularidad de elementos de gran calidad.

Alejandro Zendejas apenas comienza a recuperar ritmo después de una recuperación de dos meses y todavía está lejos del nivel que mostró antes de su operación. Si el estadounidense no consigue recuperar pronto su mejor versión, Álvarez podría convertirse en una alternativa cada vez más seria para ocupar ese lugar.

Pero el español también puede jugar en el mediocampo, donde Raphael Veiga ha tenido actuaciones intermitentes durante los últimos partidos. Esta situación podría abrirle la puerta a Álvarez para comenzar a recibir minutos en esa zona y poner a Almada ante una decisión: mantener la confianza en el brasileño o darle mayor protagonismo al ibérico.

Carlos Álvarez en el nido de Coapa | x:@ClubAmerica

Sin embargo, el jugador que más presión está metiendo es Miguel Borja.

El colombiano ha necesitado muy poco tiempo para levantar la mano. Con tres goles en los pocos minutos que ha disputado, el ‘Colibrí’ ya comienza a presionar a Henry Martín, uno de los principales referentes del América.

Borja todavía no ha recibido su primera titularidad, pero sus actuaciones hacen cada vez más difícil mantenerlo como cambio. Almada tendrá que decidir si encuentra la manera de hacer convivir a sus dos delanteros o si Henry tendrá que ceder su lugar en el once inicial.

Miguel Borja celebra con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7