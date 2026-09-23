El mediocampista mexicano perdió protagonismo con Guillermo Almada y ya suma tres partidos consecutivos sin ser convocado por el América

No le ha llenado el ojo. Pese a que Alexis Gutiérrez fue uno de los jugadores que comenzó teniendo minutos tras la llegada de Guillermo Almada al América, el mediocampista ha ido perdiendo protagonismo hasta quedar fuera de la convocatoria en el último partido ante Chivas.

Alexis Gutiérrez, de América, en festejo de gol tras su anotación ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | IMAGO7

Pese al interés de Europa, no juega con Almada

En julio, las Águilas rechazaron una oferta del Elche por el futbolista mexicano debido a que entraba en los planes de Almada. Sin embargo, Gutiérrez apenas ha disputado 209 minutos en seis partidos entre Liga MX y Leagues Cup, para después desaparecer por completo de las convocatorias.

Y es que el mediocampo y la zona ofensiva del América se han poblado de opciones, reduciendo cada vez más las oportunidades para Alexis. Al arranque de la temporada, el exjugador de Cruz Azul fue utilizado por Almada como enganche e incluso como extremo, pero con el regreso de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, además de la llegada de variantes como Óscar Perea, Carlos Álvarez y Cristian Borja, perdió terreno hasta quedarse fuera de la rotación.

Alexis Gutiérrez con América | x:@CubAmerica

¿Cuándo fue su último partido?

Su último partido fue ante Puebla, en la Jornada 6, cuando ingresó de cambio por Brian Rodríguez. A partir de entonces, sus oportunidades prácticamente se terminaron: no fue convocado para las semifinales de la Leagues Cup, posteriormente no tuvo actividad ante León ni Cruz Azul y volvió a quedar fuera de la convocatoria para el Clásico Nacional frente a Chivas.

De esta manera, Gutiérrez ha ido perdiendo la confianza de Almada, al grado de que el técnico incluso volvió a considerar a Franco Rossano, canterano americanista que únicamente había sumado minutos ante Atlante y que reapareció en las convocatorias en el Clásico Nacional.