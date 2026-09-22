Las Águilas no han tenido suerte con respecto a los jugadores que puede utilizar en el certamen

América ya prepara su partido ante Necaxa de la Jornada 10 con varias ausencias por la Fecha FIFA y algunas dudas debido a lesiones.

Podría interesarte Opinión Otra temporada de hienas en La Noria

Las Águilas revisan su plantilla de cara al siguiente duelo

Después de darle el lunes de descanso a los jugadores que participaron en el Clásico Nacional, todo el plantel reportó este martes en Coapa para comenzar con la preparación de cara al duelo ante los Rayos. Las únicas ausencias fueron Brian Rodríguez, Óscar Perea, Isaías Violante e Israel Reyes, quienes ya se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7

Sin embargo, no todos trabajaron al cien por ciento. Alan Cervantes, quien causó baja de la Selección Mexicana debido a una lesión muscular, entrenó a menor intensidad y con un calzado diferente al del resto de sus compañeros.

También estuvo bajo observación Diego Arriaga, quien salió en camilla durante el partido de la Sub 21. Por su parte, Dagoberto Espinoza continúa con su proceso de recuperación y realizó trabajo tranquilo, por lo que todavía habrá que esperar para conocer si estará disponible ante Necaxa.

De esta manera, Guillermo Almada no contará con cuatro jugadores que fueron convocados a sus selecciones y mantiene en duda a tres elementos de cara a la Jornada 10.

Alan Cervantes durante un partido del América | MEXSPORT

Ramos Mingo y Bueno, listos para debutar

Por otra parte, los últimos refuerzos del América, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, continúan entrenando al parejo del grupo y ya podrían ser considerados por el estratega charrúa.

Incluso, ante las ausencias y dudas que presenta el equipo, alguno de los dos podría tener sus primeros minutos como jugador de las Águilas frente a Necaxa. Ramos Mingo el que lleva la delantera debido al ritmo que trae, pues venía siendo titular en el Bahía en Brasil.