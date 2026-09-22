Ahora no son los exasesores celestes los urgidos de hacer río revuelto, sino que desde el micrófono, o más bien, desde las redes sociales, están tratando de serruchar el piso para ganarse un puesto en la directiva o en el banquillo

Nomás tienen un tropiezo y de inmediato sube el volumen del ruido alrededor de Cruz Azul. Esta vez hay una especie de campaña desde afuera para tratar de reventar a Joel Huiqui, esta vez contra sus auxiliares, pero nada que ver.

Facundo Oreja y Diego Bottaioli volvieron a La Noria después de que Martín Anselmi los dejó botados, pues la directiva cementera reconoció que en su anterior paso con los celestes hicieron buen trabajo; se incorporaron como parte del exitoso proyecto actual.

Es cierto que en principio Huiqui pidió a otro auxiliar, a su compadre Cata Domínguez; sin embargo, lo habló con la presidencia y acordaron que el histórico jugador ganara experiencia como asistente en el banquillo en la juvenil, donde hoy ya chambea. Así, Oreja y Bottaioli ayudarían a Joel con su experiencia. Y así sucede.

Desde el Ingeniero Velázquez, pasando por Alonso, hasta Huiqui y sus auxiliares, no existe ruptura alguna; tiene claro cada quien su rol y trabajan para recuperar el buen paso de La Máquina. Es así de claro: si tuvieran que cambiar de entrenador en Cruz Azul, cambiarían a todo el cuerpo técnico.

Ahora no son los exasesores celestes los urgidos de hacer río revuelto, sino que desde el micrófono, o más bien, desde las redes sociales, están tratando de serruchar el piso para ganarse un puesto en la directiva o en el banquillo. Temporada de hienas en La Noria, como siempre. Pero no pasa nada. Como siempre.

EL TRI DEJÓ IR AL SUYO

Donde sí hubo cambios intempestivos fue en el Tri. Resulta que era prestado y, aunque aseguran en Doña Fede que "era un riesgo calculado", la realidad es que no esperaban que el Vasco Aguirre agarrara chamba tan pronto y que con ello se fuera Pol Lorente de la Selección Mexicana, dejando un hueco enorme al equipo de Rafa Márquez, pues el español era más que un mero preparador físico, era el metodólogo de lo que debía hacer el Tri, era la cabeza por la que empezaba el trazado del plan de trabajo de todo el equipo y de cada integrante.

El Vasco y Lorente dejarán mañana el país para viajar a España y ser presentados con el Valencia. Así que, aunque en la Fede juran y perjuran que estaba previsto, la verdad es que los agarró con los dedos en la puerta.

Y EN TIGRES ESQUIVAN LAS PROTESTAS

Pues no, donde nomás no se hace la machaca es en San Nicolás de los Garza, aunque el nuevo vicepresidente deportivo, Víctor Manuel Vucetich, asegure que ve "fantástico" al nuevo técnico interino, Víctor Manuel Vucetich. Pues si no se echa flores el Rey Midas, que es su propio jefe, no hay quien. Quién diría que tendría a Tigres como antepenúltimo de la general, y perdiendo con el peor equipo como Bravos, a los que les cortaron una racha de ocho derrotas al hilo. Qué cosa.

Como el horno no está para bollos, me contaron que el mandamás de Sinergia Deportiva, Mauricio Doehner, el enlace de Tigres con Cemex (aunque para darle todo el poder a Vuce ni le preguntaron esta vez al 'enlace'), pues mejor canceló una ponencia que tenía en un congreso de la UANL sobre gestión deportiva, ya que se estaban preparando aficionados felinos para protestar y armarle un escándalo al directivo por el terrible paso del equipo. Así que mejor decidió brillar por su ausencia.

SE FUE, PERO NO SE VA

Por cierto, ya tocando el tema de Bravos, me cuentan que Andrés Fassi ya se fue, pero no se fue. Me explico. El directivo argentino dejó de ser presidente de Juárez, porque en Argentina le exigieron ya meterse de lleno con Talleres de Córdoba, pero no se desligará por completo del club mexicano, pues seguirá participando desde lo lejos en una especie de consejo para los equipos de Alejandra de la Vega y su esposo, Paul Foster, así como la construcción del nuevo complejo deportivo que te adelantamos en RÉCORD hace unos meses.

LOS CEPILLAN EN DOÑA TELE POR LOS MEMES

Pues ya de salida, otra increíble del mundo Fox Sports México de Grupo Lauman. Después de que te platiqué que una veintena de colaboradores perdieron su chamba por hacer el paro de actividades debido al adeudo de los bonos mundialistas que tiene la empresa de Manuel Arroyo, pues hubo una nueva.