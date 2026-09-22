Más allá de ser uno de los mejores tres equipos del torneo, las Águilas lo han logrado con mucho canterano en el campo

Han pasado nueve jornadas y América, con un partido pendiente, ya cumplió con la Regla de Menores. Las Águilas alcanzaron el objetivo en apenas ocho encuentros disputados, convirtiéndose en la ocasión en la que más rápido han cumplido con esta obligación desde que la Liga MX restableció la normativa.

Y en gran medida se debe a la llegada de Guillermo Almada. Desde su arribo al banquillo azulcrema, el estratega uruguayo comenzó a darle cada vez más minutos a los jóvenes, una filosofía que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera y que ahora le permitió al América superar con mucha anticipación los 1,170 minutos que exige la Liga MX.

Guillermo Almada con América | IMAGO7

No solo lo lograron, se pasaron

De hecho, las Águilas ya están muy por encima de la cuota. Hasta el momento, América suma 1,373 minutos con jugadores de 23 años o menos, cifra que lo coloca como el tercer equipo que más minutos ha otorgado a jóvenes en el torneo, solo por detrás de Atlante, con 1,522, y Tijuana, con 1,483.

Esta es la primera vez desde el regreso de la Regla de Menores que América alcanza la cuota tan temprano. En los torneos anteriores, las Águilas tuvieron que esperar prácticamente hasta el cierre para cumplir con el requisito.

América, en lamento, durante partido de Liga MX| MEXSPORT

En el Apertura 2024, cuando la regla regresó con una cuota de 1,000 minutos, América necesitó llegar hasta la Jornada 15 para alcanzarla. En el Clausura 2025 lo hizo hasta la Jornada 14. A partir del Apertura 2025, la exigencia aumentó a 1,170 minutos y las Águilas volvieron a cumplir hasta la Jornada 15, misma situación que se repitió en el Clausura 2026, ambos torneos bajo el mando de André Jardine.

Almada llegó a cambiar las cosas

Ahora, con Guillermo Almada, América necesitó únicamente ocho partidos para superar la cuota y dejar atrás su propio registro de velocidad para cumplir con la Regla de Menores.

Los minutos de los jóvenes azulcremas se reparten de la siguiente manera:

Dagoberto Espinoza: 602 minutos

Miguel Vázquez: 450 minutos

Osvaldo Arriaga: 169 minutos

Alejandro Cárdenas: 115 minutos

Patricio Salas: 33 minutos

Franco Rossano: 4 minutos

Total: 1,373 minutos.