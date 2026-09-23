América y su mercado de fichajes comienzan a generar cosas positivas en la plantilla, pues Guillermo Almada tiene de donde elegir para su ataque. Con la reciente actuación de Miguel Borja ante Chivas, se convierte en una opción para la titularidad en la ofensiva.
Sin embargo, Henry Martín también ha destacado en este inicio de proceso con Almada, por lo que el “problema” para el uruguayo radica en su elección de artilleros, pero también aparece la forma de utilizar a los dos.
¿Miguel Borja y Henry Martín pueden jugar juntos?
En el Clásico Nacional, Borja y Henry jugaron juntos alrededor de 20 minutos, en los que el colombiano hizo su doblete, un gol con asistencia del delantero mexicano; en poco tiempo, ambos demostraron que hay conexión y es posible que alineen a los dos.
Después de esos minutos juntos, la expectativa de que jueguen simultáneamente crece, por lo que se podría esperar que Guillermo Almada decida experimentar con esta opción en próximos partidos.
El sacrificado para que América juegue con Borja y Henry
El sacrificado en este caso apunta a ser Raphael Veiga, para darle la posibilidad al América de jugar con una formación de 4-4-2, ya con Borja y Henry en la punta, aunque en papel es una postura ofensiva.
La decisión de Almada de jugar con los dos en el Clásico fue también en respuesta al marcador hasta ese momento, pues con dos goles de desventaja lo natural era cargar a más elementos en la ofensiva y buscar el empate, lo cual le salió al uruguayo.
Mientras el equipo se acopla, es probable que Henry Martín continúe como el delantero titular y que Borja pueda entrar en la segunda mitad, aunque también dependerá del planteamiento y al rival al que enfrente.