Columbus Crew anunció la salida del estratega, quien no estuvo a las alturas de los estándares del club

"Esto es un deporte de hombres", fue el comentario que Federico Higuaín, exjugador de América, le dijo a una árbitra en un partido de la MLS Nest Pro. A raíz de ello, Columbus Crew tomó la decisión de cesar al estratega argentino de sus funciones al frente del Crew 2, su filial de la mencionada categoría.

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"Hemos determinado que lo mejor para nuestro Club, los jugadores y el personal de apoyo es destituir a Federico Higuaín de sus funciones", se lee en el comunicado, en el cual añade que de cara a los Playoffs de la MLS NEXT Pro de 2026, "el cuerpo técnico del Crew 2 asumirá responsabilidades adicionales mientras el club busca un entrenador principal a tiempo completo para el equipo".

"Tras las conversaciones mantenidas esta semana y una evaluación más exhaustiva del último mes, no se han cumplido los estándares que nuestro Club espera de un líder para uno de nuestros equipos", fueron las palabras del gerente general del Crew, Issa Tall, respecto a lo ocurrido con Higuaín.

Federico Higuaín como jugador de América | MEXSPORT

¿Qué pasó con Federico Higuaín y Columbus Crew?

De acuerdo con la información difundida por la prensa estadounidense, fue la ​Asociación Profesional de Árbitros de Fútbol (PSRA) la que presentó la acusación contra Higuaín. El organismo señaló al argentino de tomar con fuerza excesiva a la silbante de la mano y negarse a soltarla a pesar de las varias peticiones que hizo ella, tras lo cual el técnico le dijo que no olvidara que "esto es un deporte de hombres".

Federico Higuaín con Inter Miami en la MLS | AP

El nombre de la árbitra no se difundió, ni tampoco se ha detallado en qué compromiso ocurrió, aunque el último juego dirigido por Higuaín fue la derrota 4-2 contra Toronto FC II el pasado 9 de septiembre. Independientemente de eso, de inicio al técnico solo se suspendió dos partidos, sanción que el sindicato de árbitros consideró insuficiente.

Los silbantes consideraron que lo ocurrido ameritaba un castigo más severo, ya que las árbitras no deberían de enfrentar intimidaciones ni comentarios discriminatorios. Finalmente, hoy llegó el despido de Higuaín, que dirigió un total de 55 partidos con Crew 2, con 23 triunfos y 32 derrotas.

¿Cómo le fue a Higuaín con América?

Este caso trascendió en México porque el exjugador estuvo seis meses con América, en el Clausura 2008 de la Liga MX. En total, jugó 22 partidos con las Águilas, con dos goles y una asistencia durante su breve etapa en el futbol mexicano.