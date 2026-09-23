El anuncio de ha dado de manera oficial en las redes sociales del club

La noticia más inesperada del martes 22 de septiembre llegó por la tarde, y es que Atlante ha hecho oficial que concluyó su relación laboral con quien hasta antes de este comunicado fuera su entrenador, luego de algunas polémicas declaraciones al finalizar su último partido de liga.

Las redes sociales del club han anunciado la separación de sus caminos con un muy pequeño, pero concreto comunicado, en el que simplemente agradecen todo lo aportado por el estratega y le desean lo mejor en sus futuros proyectos.

Atlante vs Querétaro en la Liga Femenil J8 | Imago7

¿Qué sucedió?

Atlante ha confirmado que Nicolás Morales deja de ser entrenador de la rama femenil con efecto inmediato a partir de este martes, todo esto sin dar un motivo con lujo de detalle, simplemente dejando en claro que "deja de desempeñarse como director técnico del equipo".

Dentro del mismo comunicado, el equipo azulgrana agradece por el trabajo realizado por parte de Morales, pero casi al final del texto, se alcanza a leer lo que puede ser la razón principal de este despido:

En Atlante, respaldamos la identidad que hemos constuído, sustentada en valores, principios y respeto

Dentro de los comentarios, los aficionados ya han comenzado a darse cuenta del porqué de esta noticia, pues apenas el fin de semana, en el final de su partido de la Jornada 8, Morales dio unas declaraciones que pudieron haber decantado que la directiva tomara la decisión apenas a la mitad del torneo.

¿Nailea Vidrio es la razón?

Algunos comentarios ya han señalado a Nailea Vidrio como la 'culpable' al respecto de este despido, pues tras concluir el partido de Atlante en contra de Querétaro en la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA (en donde las Potras vencieron a las queretanas), Nicolás Morales se refirió de una forma inesperada a la exjugadora de Pachuca, León y Cruz Azul.

Nicolás Morales en su último duelo con Atlante | Imago7