El director técnico de las Potras de Hierro no tuvo el control de su jugadora durante el último partido

Una de las jugadoras más famosas de la Liga Femenil BBVA, Nailea Vidrio, ha sido durante los años de su carrera una de las personas de las que más se ha hablado en el torneo, tanto dentro como fuera de la cancha.

Es por ello que esta vez, Nicolás Morales, el director técnico de Atlante, no ha tenido ningún reparo en destacar qué es lo que más le cuesta con ella en su plantilla, pues aunque ganaron su más reciente duelo ante Querétaro, no está contento del todo con el accionar de su número 6.

Atlante Femenil en su duelo ante Querétaro | Imago7

Morales se vuelve loco dirigiendo a Nailea

Atlante ganó su más reciente partido de Liga Femenil con un marcador de 2-1 en contra de Querétaro; sin embargo, no todo ha sido bueno en este último compromiso, pues Nailea Vidrio no ha sido del total agrado del entrenador Nicolás Morales, por lo que en conferencia de prensa posterior al partido, exhibió lo que él considera que le falta a su futbolista:

La metí poco tiempo porque en ese momento quería cerrar el partido. Le pedí que se acomodara bien, que se parara bien, no quería que subiera, poruq eiba a pretar y el balón la techaba, por lo que llegaba tarde; por eso fueron mis gritos, me volvió loco en la banca

Cabe destacar que estos fueron los primeros 16 minutos de Nailea Vidrio en lo que va del torneo, pues desde su llegada al Atlante no había tenido ni un solo partido disputado, así que, con su presencia, las Potras suman tres puntos en el único duelo que ha disputado.

La trayectoria de Nailea

Nailea Vidrio comenzó su carrera profesional con Pachuca y debutó el 11 de agosto de 2017 ante Tijuana. En su primera etapa con las Tuzas, que se extendió hasta el Clausura 2020, disputó 14 partidos y 343 minutos, con cuatro titularidades y sin registrar goles. Su torneo de mayor actividad en ese periodo fue el Apertura 2018, cuando apareció en ocho encuentros y acumuló 251 minutos.

Para el Apertura 2020 cambió de equipo y llegó a León, donde encontró la mayor regularidad de su carrera. Durante cuatro torneos con La Fiera disputó 49 partidos, 19 como titular, y acumuló mil 889 minutos, además de marcar los tres goles que registra hasta ahora en la Liga MX Femenil. Posteriormente pasó a Cruz Azul para la temporada 2022-23, etapa en la que participó en ocho encuentros, sumó 216 minutos y no consiguió anotar.

Nailea Vidrio, futbolista mexicana, con Pachuca | MEXSPORT