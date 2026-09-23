¿Qué tanto extraña América a Jonathan dos Santos en el mediocampo? La respuesta parece estar en los constantes cambios que Guillermo Almada ha tenido que hacer para encontrar al jugador que pueda darle equilibrio a esa zona del campo.
Si hay una posición que América no logró reforzar como querían este torneo, es precisamente la de contención. Desde que el mediocampista mexicano decidió retirarse, las Águilas han probado diferentes alternativas, pero ninguna ha conseguido ocupar el mediocampo de la misma manera.
Erick Sánchez, Alan Cervantes, Rodrigo Dourado, Edwin Cerrillo e incluso Israel Reyes han pasado por esa posición. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha logrado convertirse en ese jugador que permita al equipo tener el mismo equilibrio que tenía con dos Santos.
Durante su etapa con América, André Jardine incluso llegó a prescindir de un segundo contención gracias a las características de Jona. El mexicano podía sostener por sí solo buena parte del mediocampo y darle libertad a sus compañeros sin perder el orden.
Y ahí estaba precisamente una de sus mayores virtudes. Más allá de su capacidad de recuperación, su técnica o su salida con el balón, dos Santos destacaba por su ubicación y posicionamiento. Era un contención fijo, pero podía jugar acompañado, solo por delante de una línea de cinco o adaptarse al esquema que necesitara el técnico sin perder nunca la referencia de su zona.
Ese equilibrio es el que América no ha conseguido recuperar.
Rodrigo Dourado fue uno de los primeros intentos, pero su paso por Coapa duró apenas un semestre. Alan Cervantes y Erick Sánchez se quedaron, pero tampoco han podido consolidarse en esa posición. Ahora, Edwin Cerrillo es la nueva apuesta para el mediocampo, aunque hasta el momento ha tenido pocas oportunidades para demostrarlo.
Ante esta situación, Israel Reyes incluso ha tenido que ser reubicado como contención, una posición que ya había desempeñado durante su etapa con Puebla. Sin embargo, los huecos y desorden volvieron a presentarse una vez más en el Clásico Nacional.
El mover piezas no ha sido una solución. La diferencia con Jona es que América no necesitaba cambiar demasiado su estructura para que él funcionara. Su lectura del juego le permitía ocupar los espacios, cerrar líneas y sostener al equipo desde una posición que muchas veces pasa desapercibida cuando todo funciona bien, pero que se vuelve evidente cuando falta.