Clásico Joven a la vista: Cruz Azul y América se volverán a enfrentar en Fecha FIFA

La Máquina y Azulcremas se ven las caras en juego amistoso

El Clásico Joven tendrá una nueva edición y será apenas unas semanas después del partidazo que protagonizaron en el Estadio Banorte. Cruz Azul y América volverán a verse las caras, aunque ahora lo harán en territorio estadounidense y en un partido amistoso.

¿En dónde se jugará?

La Máquina y las Águilas se enfrentarán el próximo jueves 1 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, como parte de la actividad de ambos equipos durante la Fecha FIFA.

Charly Rodríguez en el partido de Cruz Azul contra América | MEXSPORT

Los boletos para este encuentro ya están disponibles y tienen precios para distintos bolsillos. Las entradas van desde los 56 hasta los 715 dólares, lo que representa aproximadamente 900 pesos y hasta casi 12 mil 500 pesos mexicanos, dependiendo de la zona del estadio.

El duelo llega después del último Clásico Joven, disputado en el Estadio Banorte, donde Cruz Azul se impuso 4-3 ante América en un partido cargado de goles y emociones que estuvo a la altura de una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano.

Ahora, La Máquina y las Águilas volverán a encontrarse, pero con un escenario distinto y sin puntos de por medio.

Ramón Juárez al momento de cometer el penal sobre Paradela en el América vs Cruz Azul | IMAGO 7

Para mantener el ritmo

Será una oportunidad para ambos equipos de mantener actividad durante la pausa internacional y, de paso, regalar una nueva edición del Clásico Joven a sus aficionados en Estados Unidos.

Cruz Azul vs. América Clásico Joven del Apertura 2026 | MEXSPORT