Cruz Azul ostenta una de las mejores ofensivas del torneo, pero sus delanteros solo suman seis goles

La poca cuota de sus delanteros obliga a que mediocampistas y volantes asuman el peso del gol en La Máquina

Cruz Azul presume una de las mejores ofensivas del Apertura 2026, pero sus números esconden una situación particular: la poca producción de sus delanteros. De los 16 goles que suma La Máquina en el torneo, apenas seis han sido marcados por sus atacantes.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul en su partido ante Monterrey | IMAGO7

Nicolás Ibáñez es quien más ha respondido de cara al arco entre los hombres de ofensiva. El delantero suma tres anotaciones en 576 minutos disputados.

Gabriel Fernández, por su parte, registra dos goles en 311 minutos. El Toro ha participado en nueve encuentros, pero únicamente ha arrancado como titular en dos de ellos.

Otro de los atacantes que ha tenido participación es Osinachi Christian Ebere. El delantero suma ocho partidos, cuatro de ellos como titular, y apenas registra un gol en 308 minutos disputados.

Jugadores de Cruz Azul en festejo | MEXSPORT

La situación de Juan José Calero es distinta. El atacante todavía no ha podido sumar minutos con el primer equipo, luego de presentar molestias musculares que le han impedido tener la oportunidad de debutar en el torneo.

Entre Ibáñez, Fernández y Ebere suman seis goles, una cifra que contrasta con los 16 tantos que Cruz Azul ha conseguido en el campeonato y que lo colocan como la cuarta mejor ofensiva de la Liga MX.

La cuarta mejor ofensiva

El resto de las anotaciones de La Máquina se han repartido entre jugadores de otras posiciones. Jeremy Márquez, Luka Romero, Agustín Palavecino, Erik Lira y José Paradela también han encontrado el fondo de las redes para contribuir a la producción ofensiva del equipo.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, enfrentando al América | MEXSPORT