Cruz Azul presume una de las mejores ofensivas del Apertura 2026, pero sus números esconden una situación particular: la poca producción de sus delanteros. De los 16 goles que suma La Máquina en el torneo, apenas seis han sido marcados por sus atacantes.
Nicolás Ibáñez es quien más ha respondido de cara al arco entre los hombres de ofensiva. El delantero suma tres anotaciones en 576 minutos disputados.
Gabriel Fernández, por su parte, registra dos goles en 311 minutos. El Toro ha participado en nueve encuentros, pero únicamente ha arrancado como titular en dos de ellos.
Otro de los atacantes que ha tenido participación es Osinachi Christian Ebere. El delantero suma ocho partidos, cuatro de ellos como titular, y apenas registra un gol en 308 minutos disputados.
La situación de Juan José Calero es distinta. El atacante todavía no ha podido sumar minutos con el primer equipo, luego de presentar molestias musculares que le han impedido tener la oportunidad de debutar en el torneo.
Entre Ibáñez, Fernández y Ebere suman seis goles, una cifra que contrasta con los 16 tantos que Cruz Azul ha conseguido en el campeonato y que lo colocan como la cuarta mejor ofensiva de la Liga MX.
La cuarta mejor ofensiva
El resto de las anotaciones de La Máquina se han repartido entre jugadores de otras posiciones. Jeremy Márquez, Luka Romero, Agustín Palavecino, Erik Lira y José Paradela también han encontrado el fondo de las redes para contribuir a la producción ofensiva del equipo.
Así, mientras Cruz Azul aparece entre las ofensivas más productivas del torneo, sus números también dejan claro que el gol no depende exclusivamente de sus delanteros, pues otros elementos del plantel han asumido buena parte de la responsabilidad frente al arco.