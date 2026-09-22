La Máquina necesita hacer algunas modificaciones de manera obligada de cara a su siguiente encuentro liguero

Las ausencias por Fecha FIFA obligarán a Cruz Azul a mover piezas de cara a su duelo ante Toluca, pues Joel Huiqui tendrá que modificar su alineación debido a las bajas de Kevin Mier, Jeremy Márquez y Erik Lira, quienes se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones.

Ante este escenario, La Máquina perfila tres novedades en su cuadro titular para enfrentar a los Diablos Rojos, con Andrés Gudiño como una de las principales modificaciones en la portería, mientras que Alan Mozo apunta a ocupar la lateral derecha.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | MEXSPORT

Más cambios en los engranes de La Máquina

Otra de las novedades estaría en la zona defensiva, con el regreso de Amaury García al equipo titular. El futbolista volvería a desempeñarse como líbero, una posición en la que Cruz Azul busca recuperar mayor equilibrio y orden en el funcionamiento del equipo.

Amaury no tuvo participación ante Monterrey debido a unas molestias musculares que le impidieron estar disponible para ese encuentro. Ahora, aparece nuevamente como una alternativa para iniciar ante Toluca.

Amaury García, jugador de Cruz Azul, en partido de Campeones Cup ante Inter Miami | IMAGO7

Su regreso también representa una posibilidad para que La Máquina recupere presencia en la recuperación de la pelota. Durante los partidos en los que Amaury no está en el terreno de juego, al equipo le ha costado más recuperar el balón y sostener esa presión en la zona media.

¿Cuál es la ausencia que más pesa?

La ausencia de Erik Lira representa otra baja sensible para el conjunto cementero, pues el mediocampista se ha convertido en una pieza importante dentro del funcionamiento del equipo. Su llamado con la Selección Mexicana obliga a Huiqui a buscar una nueva combinación en el centro del campo.

Jeremy Márquez también será baja por su convocatoria con el Tricolor, por lo que Cruz Azul tendrá que modificar nuevamente su estructura para cubrir la ausencia de uno de los futbolistas que ha tenido mayor regularidad durante el Apertura 2026.

Erik Lira, capitán de Cruz Azul, enfrentando al América | MEXSPORT