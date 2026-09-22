Jugadores de Cruz Azul llegando al Estadio Azteca para el Clásico Joven | MEXSPORT

La Máquina modificó el horario de su compromiso de la Jornada 10 del Apertura 2026, en una fecha marcada por la actividad de la Selección Mexicana

Cruz Azul ya tiene nuevo horario para su compromiso ante Toluca correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro se disputará el próximo sábado a las 4:50 de la tarde, en medio de una jornada marcada por la actividad de la Selección Mexicana.

La modificación en el calendario se da debido a que ese mismo día el Tricolor se medirá ante Colombia, en lo que será el primer partido de preparación de Rafael Márquez al frente del combinado nacional.

Cruz Azul no puede con Monterrey | MEXSPORT

Cruz Azul modifica su horario para enfrentar a Toluca

Además del cambio de horario, La Máquina volverá a utilizar su uniforme alternativo para este encuentro. El conjunto celeste saltará al terreno de juego completamente de azul marino para enfrentar a los Diablos Rojos.

La Liga MX también informó modificaciones en otros encuentros de la jornada. El partido entre Santos y Pachuca sufrió un ajuste en su horario, al igual que los compromisos entre Tigres y Puebla, además de Atlante y Querétaro.

Jugadores de Cruz Azul tras su entrenamiento en Miami | X: @CruzAzul

De esta manera, la Jornada 10 tendrá movimientos en su programación debido a la actividad de la Selección Mexicana, que comenzará una nueva etapa bajo las órdenes de Rafael Márquez.

La Máquina busca recuperarse ante Toluca

Cruz Azul llegará a este compromiso con la necesidad de volver a sumar de a tres después de la derrota sufrida ante Monterrey.

La Máquina cayó frente a Rayados en su último partido y ahora buscará recuperarse ante Toluca con el apoyo de su afición.

Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7