Santiago Giménez en el Aeropuerto de la Ciudad de México para reportar con el Tri | Juan Carlos Ibarrarán

El delantero del Porto llegó a la Ciudad de México para incorporarse a la primera concentración de Rafa Márquez con el Tri

Santiago Giménez ya se encuentra en México para comenzar una nueva etapa con la Selección Mexicana. El delantero del Porto arribó a la Ciudad de México para incorporarse a la concentración del Tricolor y ponerse por primera vez a las órdenes de Rafael Márquez como entrenador del combinado nacional.

El 'Bebote' fue uno de los futbolistas que viajaron desde Europa para sumarse al equipo mexicano de cara a la Fecha FIFA de septiembre y octubre. Giménez forma parte de la primera convocatoria presentada por Márquez desde que asumió el cargo tras la Copa del Mundo de 2026, por lo que será uno de los delanteros que buscarán ganarse un lugar dentro del nuevo proceso.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

Santi ya está en México para reportar con el Tri

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Santiago Giménez se detuvo para atender a los aficionados que esperaban a los seleccionados. El atacante convivió con algunos seguidores, accedió a fotografías y mostró entusiasmo antes de dirigirse a la concentración de la Selección Mexicana.

El futbolista de 25 años llega a este llamado mientras atraviesa una nueva etapa en su carrera profesional, después de incorporarse al Porto durante el mercado de verano. Giménez arribó al conjunto portugués procedente del AC Milan y ahora deberá alternar su adaptación a un nuevo club con el inicio del ciclo de Rafael Márquez en el Tricolor.

Luego de haber convivido con algunos fans, Santi dio unas palabras bastante breves, en donde se dijo bastante contento de ser parte de este nuevo proyecto bajo las órdenes del Káiser, quien fuera el capitán de la Selección Mexicana en algunas Copas del Mundo.

En Porto querían trabajar con Santiago Giménez durante la Fecha FIFA

La convocatoria de Giménez también generó comentarios en Portugal. Francesco Farioli, entrenador del Porto, reconoció que hubiera preferido contar con el delantero durante estos días para continuar trabajando en su adaptación, debido al poco tiempo que lleva formando parte del equipo portugués.

La postura del estratega no estuvo relacionada con un rechazo a la presencia de Giménez en la Selección Mexicana, sino con la oportunidad de aprovechar la pausa internacional para trabajar directamente con uno de sus refuerzos más recientes. El delantero apenas llegó al Porto a finales de agosto y todavía se encuentra en proceso de adaptación al esquema de Farioli.

Santiago Giménez en su debut con Porto | x:@FCPorto