El partido de Liga MX de la Jornada 10 cambiará de horario

El partido entre Tigres y Puebla, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, sufrió un cambio de horario debido al encuentro que disputará la Selección Mexicana ante Colombia el próximo sábado 26 de septiembre.

Originalmente, el compromiso entre felinos y camoteros estaba programado para comenzar a las 19:00 horas; sin embargo, ese horario coincidía con el duelo del Tricolor, situación que llevó a modificar la programación para evitar que ambos encuentros se disputaran simultáneamente.

Ante este escenario, la televisora se comunicó con Tigres para acordar un nuevo horario. Finalmente, el partido se mantendrá el sábado 26 de septiembre, pero comenzará a las 21:10 horas en el Estadio Universitario, poco más de dos horas después de lo establecido inicialmente.

Alan Franco, jugador de Tigres, en un partido en el Apertura 2026 | IMAGO7

¿Cómo llegan Tigres y Puebla a la Jornada 10?

Los Tigres de Víctor Manuel Vucetich intentarán aprovechar la localía para recuperarse de la sorpresiva derrota sufrida ante los Bravos de Juárez. El conjunto regiomontano necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los puestos que entregan un boleto a la Liguilla del Apertura 2026.

Puebla, dirigido por Gerardo Espinoza, llegará al Volcán ubicado en el octavo puesto de la clasificación general con 14 puntos. La Franja ha tenido resultados irregulares en sus cinco compromisos más recientes, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate.

Mathías Tomás, jugador del Puebla, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

Rafael Márquez tendrá su debut con la Selección Mexicana

El cambio de horario se produce en medio del debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El Káiser tendrá su primer examen al frente del Tricolor ante Colombia, combinado dirigido por Néstor Lorenzo, en un encuentro que se disputará en Baltimore, Estados Unidos.

Para este compromiso internacional, Márquez no contempló a ningún futbolista de Tigres en su convocatoria, por lo que Vucetich podrá disponer de sus jugadores mexicanos para enfrentar al Puebla en la Jornada 10.