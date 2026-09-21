El 'Muñeco Diabólico' fue uno de los futblistas ausentes en la Copa del Mundo 2026

Rafa Márquez ha hecho oficial su primera convocatoria al mando de la Selección Mexicana de cara a la larga Fecha FIFA que se avecina en el final de septiembre y el inicio del mes de octubre, con Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile como los rivales a los que se tendrá que enfrentar como el principal estratega en esta nueva etapa.

Uno de los futbolistas que más opiniones encontradas ha generado al respecto de su llegada es Hirving Lozano, pues para algunos de los aficionados mexicanos, el 'Chucky' ya no tiene un lugar ganado en el Tri, pero para algunos otros, es importante que se presente alguien de experiencia en esta primera convocatoria. Mientras tanto, el extremo del LA Galaxy ha llegado a la CDMX.

'Chucky' Lozano en el partido de Galaxy contra San Diego en la MLS | AFP

Chucky está contento de regresar

Ya con los nombres de los seleccionados nacionales elegidos por Rafael Márquez en camino a esta primera concentración, uno de los que ya ha aterrizado en la Ciudad de México para reportar con quien fuera su compañero en el Mundial de Rusia 2018, Hirving Lozano, dio unas bastante cortas declaraciones acerca de este nuevo reto.

Cuando Lozano fue cuestionado al respecto de su llegada, optó por mencionar que no se debía hablar en el lugar del aeropuerto en el que se encontraban, pero de manera inmediata, el 'Muñeco Diabólico' aseguró que sí se siente "contento de regresar al Tri".

Luego de eso, Hirving continuó caminando con rumbo a la camioneta que lo llevaría a su destino, donde el video compartido también mostró la presencia del actual jugador del Atlas, Jorge Sánchez, así que los dos habrán reportado ya a la primera gestión de Márquez como seleccionador nacional.

Rafa selecciona por primera vez

Rafael Márquez dio el primer paso de su etapa como entrenador de la Selección Mexicana al presentar su primera convocatoria. El nuevo estratega del Tricolor eligió a 30 futbolistas para comenzar un proceso que tendrá como objetivo principal construir al equipo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

La lista combina jugadores que ya cuentan con experiencia en Selección con elementos que buscan consolidarse dentro del representativo nacional. Entre los nombres considerados aparecen Hirving Lozano, Santiago Giménez, Germán Berterame, Johan Vásquez, César Montes, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora, además de otros futbolistas que tendrán su primera oportunidad bajo las órdenes del 'Káiser'.

Javier Aguirre y Rafa Márquez en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO7